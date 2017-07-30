Прямой эфир Парад ВМФ в Санкт-Петербурге 2017: где смотреть прямую трансляцию

Главный военно-морской парад России в день ВМФ 30 июля пройдет в Петербурге при участии президента Владимира Путина, сообщили в пресс-службе Кремля."Тридцатого июля 2017 года Владимир Путин в Санкт-Петербурге примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня Военно-морского флота", - отмечается сообщение.Отдельно уточняется, что глава государства впервые в новейшей истории примет парад, который, в соответствии с Указом президента, пройдет в Санкт-Петербурге в последнее воскресенье июля. В нем примут участие моряки Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии. Запланирован также пролет группы морской авиации.После парада президент отправится на торжественный прием, на который приглашены руководящий состав и офицеры ВМФ, а также посетит Никольский морской собор в Кронштадте.В прямом эфире парад ВМФ в Санкт-Петербурге 30 июля 2017 в 10:00 мск покажет "Первый канал". Онлайн-трансляция будет доступна в интернете.В 10.00 на Дворцовой площади начнется трансляция парада кораблей в Кронштадте, куда накануне прибыли крейсер "Петр Великий" и атомная подлодка "Дмитрий Донской".Также на площади будет проходить выставка якорей разных эпох и новейшей военной техники.В 12.00 праздничная программа стартует на двух малых сценических площадках.В 12.00 на Манежной площади продолжится фестиваль "Мотостолица", а у фонтана в Александровском саду пройдет тематическая интерактивная программа.В 14.00 начнется выступление морских и военных духовых оркестров Петербурга.В 16.00 на сцену выйдет Людмила Сенчина, после выступления которой моряков поздравят артисты эстрады, кино и театра, популярные исполнители и творческие коллективы Петербурга, среди которых: заслуженный артист России Владимир Самсонов, певец Родион Газманов, Адмиралтейский оркестр и другие.В 20.00 состоится концерт рок-музыканта Вячеслава Бутусова, после которого (в 20.30) выступит арт-группа "Хора Турецкого" с проектом "Праздник песни".Часть праздничных мероприятий запланирована у стен Петропавловской крепости. Однако в Смольном не могут внятно рассказать о том, во сколько и что там будет происходить.

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