Банк Югра, последние новости сегодня 2017: проблемы, информация для вкладчиков





В конце июля стало известно, что Центральный банк лишил лицензии бак «Югра». После этого сообщения, собственники финансовой организации опротестовали решение, подали в суд иск и разработали несколько схем оздоровления.Но все усилия оказались напрасны. ЦБ поставил точку в судьбе банка, окончательно отозвав лицензию на осуществление банковских операций. Изменить ситуацию не удалось даже Генеральной прокуратуре.Уже проведено финансовое обследование Агентством по страхованию вкладов (АСВ) и была установлена истинная стоимость активов ПАО «Югра», что привело к полной утрате банком капитала.Центробанк отозвал лицензию у банка «Югра». В ЦБ сообщили, что временная администрация нашла, что в банке на все 100% утрачен капитал. В банках не принято публично обговаривать и высказываться о своем несогласии с деяниями ЦБ.В первые дни работы временной администрации по управлению банком выяснилось, что банк проводил операции с отчетностью, чтобы утаить настоящее финансовое положение.Временная администрация нашла операции с отчетностью, призванные утаить настоящее положение дел. Финансовое заведение подозревают в недостоверной отчетности, выводе активов и манипуляциях с вкладами.Временная администрация кредитной организации возложена на «Агентство по страхованию вкладов».И не смотря на то, что Генеральная прокуратура опротестовала санкции регулятора в отношении «Югры», объявив их «безосновательными» (по мнению надзорного ведомства, ЦБ «как при осуществлении надзорных функций, так и в процессе проведения проверок, не выявлял нарушений банком "Югра" обязательных нормативов»), у банка отозвали лицензию.«Центробанк, кроме того, что он занимается регулированием деятельности любого отдельно взятого банка, он еще отвечает за стабильность финансовой системы страны в целом». Данная функция возложена на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Стратегия действий ЦБ, считает Шиляев, состоит в том, чтобы обвинить банк в несоблюдении нормативов, которые в реальности не нарушались, в наличии забалансовых вкладов, которые в следствии не подтвердились, и так далее.Кроме этого, по предварительным имеющимся сведениям Банка России, «Югра» размещала привлеченные средства населения в активы неудовлетворительного качества. Агентство страхования вкладов оценивало объем страховых выплат вкладчикам «Югры» в рекордную сумму 172,5 млрд. руб.

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