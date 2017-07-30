Парад ВМФ в Санкт-Петербурге 2017: прямая трансляция доступна в интернете (видео)

Главный военно-морской парад России в день ВМФ 30 июля пройдет в Петербурге при участии президента Владимира Путина, сообщили в пресс-службе Кремля."Тридцатого июля 2017 года Владимир Путин в Санкт-Петербурге примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня Военно-морского флота", - отмечается сообщение.Отдельно уточняется, что глава государства впервые в новейшей истории примет парад, который, в соответствии с Указом президента, пройдет в Санкт-Петербурге в последнее воскресенье июля. В нем примут участие моряки Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии. Запланирован также пролет группы морской авиации.После парада президент отправится на торжественный прием, на который приглашены руководящий состав и офицеры ВМФ, а также посетит Никольский морской собор в Кронштадте.В прямом эфире парад ВМФ в Санкт-Петербурге 30 июля 2017 в 10:00 мск покажет "Первый канал". Онлайн-трансляция будет доступна в интернете.

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