Парад ВМФ в Санкт-Петербурге 2017: программа мероприятий, расписание на 30 июля





В России принято в последнее воскресенье июля отмечать крупный праздник - День Военно-морского флота (ВМФ). В 2017 году этот праздник выпадает на 30 июля. Как и прежде, масштабные мероприятия пройдут в разных городах, среди которых выделяется Санкт-Петербург.Без преувеличения можно сказать, что главным мероприятием в праздничной программе Северной столице станет парад кораблей, который стартует в 10 утра по местному времени у Благовещенского моста в акватории Невы. Принимать парад будет верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин, а зрители смогут наблюдать за происходящим со специально установленных трибун, вмещающих более 2000 человек.Важной особенностью праздника в текущем году станет то обстоятельство, что глава государства впервые в новейшей истории примет парад, в котором примут участие моряки Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии.По случаю Дня ВМФ пройдет торжественный прием, на который приглашены руководящий состав и офицеры ВМФ. Президент также собирается посетить Никольский морской собор в Кронштадте, где в это время пребывают мощи адмирала Федора Ушакова, а также осмотреть новое здание Военно-медицинской академии - многопрофильную клинику имени Кирова.Как не трудно догадаться, одним лишь парадом боевых кораблей ВМФ празднование не ограничится.С 8:00 начнет работать выставка вооружения и военной техники. Кроме того, гости праздника смогут посетить уникальную экспозицию - коллекцию корабельных якорей разных эпох.Торжественные мероприятия стартуют в 10:00 - на больших экранах будут транслировать военный парад в Кронштадте и парад военных кораблей.Кстати, потом эти экраны не останутся без дела: для любителей селфи будет проведена акция #ВсегдаРядом - пользователи социальных сетей смогут увидеть на них свои фотографии в режиме реального времени.Другими центральными площадками празднования станут Дворцовая площадь и Александровский сад: праздничные мероприятия там пройдут с 11:30 до 21:30 по московскому времени.С 12 до 18 часов все желающие смогут побывать на военных кораблях, пришвартованных на Английской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта, а на пляже Петропавловской крепости с 12 до 14 часов пройдет водноспортивный праздник.На празднике выступят морские и военно духовые оркестры. В 12:00 перед горожанами выступят артисты Центрального концертного образцового оркестра им. Н. А. Римского-Корсакова ВМФ и Ансамбля песни и пляски Черноморского флота.В 15:00 на территории Петропавловской крепости начнется фестиваль морской песни "Морская душа нараспашку". Править бал на празднике будут «Митьки». В рамках фестиваля состоятся мастер-классы, конкурсы, викторины, караоке. Настоящее раздолье ждет детей - для них приготовили большой батут-пиратский корабль и бассейн-море с шариками. Завершит праздничную программу сольный концерт Алексея Кортнева и группы «Несчастный случай».В 16:00 на площади начнут работать две маленькие сцены. Там будут выступать городские артисты, пройдут викторины и конкурсы. В это же время на главной сцене начнется сольный концерт Людмилы Сенчиной.Затем морских офицеров и членов их семей, а также петербуржцев и гостей города поздравят артисты эстрады, кино и театра, среди которых Владимир Самсонов, Родион Газманов, танцевальные и спортивные коллективы, а также Адмиралтейский оркестр, морские пехотинцы и многие другие.В 19:00 на Дворцовой выступит Вячеслав Бутусов, которого называют «особым подарком» для гостей.А в 20:30 на главную сцену поднимется «Хор Турецкого».Кульминацией празднования Дня Военно-Морского флота в Санкт-Петербурге станет салют. Он начнется в 22:30 мск у стен Петропавловской крепости.

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