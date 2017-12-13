Посол Китая в США угрожал Вашингтону военным вмешательством в Тайване

По словам Кексина, если американский военный корабль войдет и закрепится в порту Гаоюань в Тайване, китайская армия будет вынуждена вмешаться. Интересно, что посол прочитал это заявление на листке, а не сказал в ходе свободной речи, что подразумевает предварительную подготовку, передает Joinfo.ua со ссылкой на информационное агентство FOCUS.
Китайский дипломат указал, что возможное участие китайской армии будет ответом на осуществление мер в законодательстве США для создания национальной обороны на 2018 год. В нем говорится, что корабли ВМС США не могут причаливаться в портах Тайваня. Ли Кексин напомнил, что это нарушает Закон о единой территории Китая (санкционирующий применение силы против Тайваня). Только в случае, если Китай решит, что остров станет не зависим от него, власти США могут отправлять корабли в Тайвань.
«Если в Шанхай направится американский военный корабль, это произойдет только после того, как китайская сторона согласится, но Китай, без сомнения, согласится на корабли ВМС США, въезжающие в порты Тайваня», - сообщил посол.
Заявление Кексина не является первым со стороны Пекина. Два месяца назад Китай предупредил Вашингтон, что политика США в отношении Тайваня является «провокацией против суверенитета, национального единства и безопасности Китая» и может иметь «серьезные последствия» в форме военного вмешательства китайской армии.