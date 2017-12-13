Посол Китая в США угрожал Вашингтону военным вмешательством в Тайване





По словам Кексина, если американский военный корабль войдет и закрепится в порту Гаоюань в Тайване, китайская армия будет вынуждена вмешаться. Интересно, что посол прочитал это заявление на листке, а не сказал в ходе свободной речи, что подразумевает предварительную подготовку, передает Joinfo.ua со ссылкой на информационное агентство FOCUS.

Вынужденный военный ответ китайской армии

Китайский дипломат указал, что возможное участие китайской армии будет ответом на осуществление мер в законодательстве США для создания национальной обороны на 2018 год. В нем говорится, что корабли ВМС США не могут причаливаться в портах Тайваня. Ли Кексин напомнил, что это нарушает Закон о единой территории Китая (санкционирующий применение силы против Тайваня). Только в случае, если Китай решит, что остров станет не зависим от него, власти США могут отправлять корабли в Тайвань.







«Если в Шанхай направится американский военный корабль, это произойдет только после того, как китайская сторона согласится, но Китай, без сомнения, согласится на корабли ВМС США, въезжающие в порты Тайваня», - сообщил посол.

Заявление Кексина не является первым со стороны Пекина. Два месяца назад Китай предупредил Вашингтон, что политика США в отношении Тайваня является «провокацией против суверенитета, национального единства и безопасности Китая» и может иметь «серьезные последствия» в форме военного вмешательства китайской армии.

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