Гороскоп мышления: типы интеллекта согласно знаку Зодиака





Дело в том, что существуют различные разновидности интеллекта, многие из которых крайне сложно измерить стандартизированными формами. Честно говоря, стандартный тест срабатывает только с классическим, так называемым «кристаллизированным» интеллектом. Поэтому Joinfo.ua сейчас расскажет вам, у каких знаков Зодиака какая форма интеллекта развита лучше остальных.

Огненные знаки – Овен, Лев, Стрелец





Интуитивный интеллект.Сочетание довольно странное, не так ли? А между тем, данная форма интеллекта помогает находить закономерности в вещах, которые, казалось бы, совсем друг с другом не связаны. Крайне полезное умение для тех, кто постоянно стремится к чему-то новому. Более того, это помогает не находить возможности, а создавать их. Быть первопроходцем, предложившим оригинальную идею – значит обладать интуитивным интеллектом.

Земляные знаки – Телец, Весы, Козерог





Практический интеллект. Говоря простым языком: «Ок, я понял. И как это использовать на деле?». Именно на плечи «практических интеллектуалов» ложится основной груз по дальнейшей разработке идея и адаптации их под местные реалии. Увы, мы живём в далеко не идеальном мире, поэтому чистый интеллект крайне редко приводит к успеху. Особенно это касается социальных взаимодействий. К счастью, лица с практическим интеллектом как раз в этом вопросе могут быть спокойны – у них всё хорошо. Не блестяще, но неплохо.

Воздушные знаки - Близнецы, Весы, Водолей





Интеллект аналитический. Или классическое понимание, которое и выявляется тестами. А потом получается, что обладатель самого высокого в мире IQ мирно работает официанткой в ресторане. К сожалению, умение видеть суть вещей и связи между ними вовсе не подразумевает умение ‘ти связи использовать и уже тем более – извлекать из них выгоду. Для истинного успеха нужна некая смесь из всех форм интеллектов. К счастью, такое тоже нередко случается.

Водные знаки – Рак, Скорпион, Рыбы





Проницательный интеллект. Люди с такой формой интеллект прекрасно понимают, что чувствуют и думают другие. Они прекрасно ориентируются в социальных взаимосвязях, и используют их в своих целях. Манипулировать людьми для них – не наука, а , скорее, искусство. В котором они достигают весьма значительных высот.

Чтобы вам проще было воспринимать саму концепцию, представьте график, где по одной оси переход от теории к практике, а по другой – от материальных вещей до взаимодействий между людьми. Так вот, классические интеллект – Теория вещей. Практический – практика вещей. Интуитивный – теория отношений, проницательный – практика отношений. Вот так, примерно, я себе данную картину представляю.

Команда Joinfo.ua и журналист Артём Костин напоминают вам, что хотя интеллект и весьма важное качество, серьёзно облегчающее достижение своих целей, но чтобы быть счастливым и успешным, гением вовсе не обязательно быть.

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