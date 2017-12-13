Ким Чен Ын стремится сделать КНДР самым мощным ядерным государством в мире

Ким Чен Ын заявил, что хочет сделать из КНДР самое мощное ядерное государство в мире. При этом, он отметил успехи в создании новых видов оружия. Об этом Ким Чен Ын сообщил на съезде оборонных работников, сообщает Joinfo.ua, ссылаясь на BGNews.
«Верховный лидер изложил долгосрочные цели, стратегические задачи, которые необходимо выполнить для развития оборонной промышленности, а также поручил нам еще больше укрепить нашу страну и стать самым мощным ядерным и военным государством в мире», - говорится в официальном сообщении.
Ким Чен Ын назвал «историческую победу партии и народа» успешным в создании стратегических вооружений, в том числе атомных и водородных бомб, и межконтинентальной баллистической ракеты «Хассон 15». Кроме того, по его словам, оборонная промышленность в ее нынешнем состоянии позволяет создавать оружие любого типа, а это значит, что у главы КНДР есть все шансы на осуществление целей.
Между тем стало ясно, что США готовы начать переговоры с КНДР, не прекращая программу ядерного оружия Пхеньяна. Пока Вашингтон прямо исключил возможность переговоров без прекращения ядерной программы Северной Кореи.