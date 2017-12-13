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Ким Чен Ын стремится сделать КНДР самым мощным ядерным государством в мире


Ким Чен Ын стремится сделать КНДР самым мощным ядерным государством в мире

Ким Чен Ын заявил, что хочет сделать из КНДР самое мощное ядерное государство в мире. При этом, он отметил успехи в создании новых видов оружия. Об этом Ким Чен Ын сообщил на съезде оборонных работников, сообщает Joinfo.ua, ссылаясь на BGNews.


Цели и задачи оборонной промышленности КНДР


«Верховный лидер изложил долгосрочные цели, стратегические задачи, которые необходимо выполнить для развития оборонной промышленности, а также поручил нам еще больше укрепить нашу страну и стать самым мощным ядерным и военным государством в мире», - говорится в официальном сообщении.


Ким Чен Ын назвал «историческую победу партии и народа» успешным в создании стратегических вооружений, в том числе атомных и водородных бомб, и межконтинентальной баллистической ракеты «Хассон 15». Кроме того, по его словам, оборонная промышленность в ее нынешнем состоянии позволяет создавать оружие любого типа, а это значит, что у главы КНДР есть все шансы на осуществление целей.



Ким Чен Ын стремится сделать КНДР самым мощным ядерным государством в мире

Между тем стало ясно, что США готовы начать переговоры с КНДР, не прекращая программу ядерного оружия Пхеньяна. Пока Вашингтон прямо исключил возможность переговоров без прекращения ядерной программы Северной Кореи.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/302473-news.html
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