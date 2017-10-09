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В ВР внесли законопроект об освобождении от уплаты налогов владельцев электрокаров


В ВР внесли законопроект об освобождении от уплаты налогов владельцев электрокаров

В Верховную Раду на рассмотрение был внесен законопроект, согласно которому планируется временно отменить налог на добавленную стоимость на электромобили во время их растаможивания до 2022 года, передает, Joinfo.ua.


Условия законопроекта


Помимо того, что законопроектом №7156 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу удешевления и повышения доступности индивидуального электротранспорта в Украине», планируют отменить НДС, так еще и от уплаты налога освободить до 2021 года людей, занимающихся коммерческой деятельностью с применением электротранспорта. Это, в частности, службы такси, прокат, лизинг и перевозки под заказ.



В ВР внесли законопроект об освобождении от уплаты налогов владельцев электрокаров

«Законопроект предусматривает временное, до 2022 года освобождение от налогообложения акцизным налогом транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями», — подчеркивается в пояснительной записке.


Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что фестиваль электромобилей EcoDriveShow 2017 собрал в столице Украины рекордное количество электромобилей.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/282030-news.html
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