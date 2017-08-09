Оптическая иллюзия: загадка с параллельными линиями и танцующим медведем





Отвлекитесь от работы и попробуйте разгадать интересную загадку. Сегодня Joinfo.ua

Подготовил для вас оптическую иллюзию с видео-отгадкой.

Лини параллельны или нет?

Посмотрите на картинку. Видите синие линии? Кто-то из вас, дорогие читатели, скажет, что они параллельны. Кто-то ответит, что, конечно же, нет. Кто прав?





Линии синего цвета действительно параллельны друг другу. Не верите? Приложите линейку к монитору своего компьютера или к экрану ноутбука. Убедились?

Если же у вас под рукой нет линейки, предлагаем вам посмотреть это видео с танцующим мишкой. Единственное условие - смотреть строго на "животик" медведя.



wat is amazing is the optical illusion is so puzzling that people do not even notice the dancing bear katie pic.twitter.com/F69E3CCiEr

— darth:™ (@darth) 8 августа 2017 г.

Теперь вы точно убедились, что узоры на голубых линиях на самом деле находятся на одном уровне и, соответственно, сами линии параллельны.

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева предлагет также решить логическую задачу, которая ставит в тупик пользователей сети.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264407-news.html