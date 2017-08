Оптическая иллюзия: загадка с параллельными линиями и танцующим медведем

Отвлекитесь от работы и попробуйте разгадать интересную загадку. Сегодня Joinfo.ua

Подготовил для вас оптическую иллюзию с видео-отгадкой.

Посмотрите на картинку. Видите синие линии? Кто-то из вас, дорогие читатели, скажет, что они параллельны. Кто-то ответит, что, конечно же, нет. Кто прав?

Линии синего цвета действительно параллельны друг другу. Не верите? Приложите линейку к монитору своего компьютера или к экрану ноутбука. Убедились?

Если же у вас под рукой нет линейки, предлагаем вам посмотреть это видео с танцующим мишкой. Единственное условие - смотреть строго на "животик" медведя.

wat is amazing is the optical illusion is so puzzling that people do not even notice the dancing bear katie pic.twitter.com/F69E3CCiEr