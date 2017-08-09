Глава "Укрзализныци" покинул свой пост: Кабмин принял отставку





Глава правления «Укрзализныци» (ПАО «Украинская железная дорога»​) Войцех Балчун написал заявление об отставке. Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает Joinfo.ua.

Заявление об отставке было рассмотрено на заседании правительства и удовлетворено.

«Мы имеем факт. Факт того, что Балчун больше не является руководителем «Укрзализныци», — прокомментировал Гройсман.



Временно исполняющим обязанности руководителя назначен первый замминистра инфраструктуры Евгений Кравцов.

Правительство Украины назначило Балчуна на пост главы «Украинских железных дорог» в 2016 году. Как пояснял премьер-министр Украины, Балчун должен был заняться повышением качества работы железной дороги, обновить подвижной состав и резко увеличить доходы «Укрзализныци».

До назначения Войцех Балчун был главой правления польской PKP Cargo с 2008 по 2013 год, в 2012 году был назначен председателем правления LOT Polish Airlines.

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