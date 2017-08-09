Авторизация
 
  • 17:49 – Вирус в Турции 2017: последние новости на сегодня для туристов, причины, как передается 
  • 17:25 – Фото животных: загадочные и необычные портреты собак от Тима Флэча 
  • 17:25 – В Эстонии уничтожили пять тысяч литров водки 
  • 17:24 – Как сделать антистрессовый шарик: подробное видео 


Глава "Укрзализныци" покинул свой пост: Кабмин принял отставку


Глава "Укрзализныци" покинул свой пост: Кабмин принял отставку

Глава правления «Укрзализныци» (ПАО «Украинская железная дорога»​) Войцех Балчун написал заявление об отставке. Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает Joinfo.ua.


Заявление об отставке было рассмотрено на заседании правительства и удовлетворено.


«Мы имеем факт. Факт того, что Балчун больше не является руководителем «Укрзализныци», — прокомментировал Гройсман.


Временно исполняющим обязанности руководителя назначен первый замминистра инфраструктуры Евгений Кравцов.


Правительство Украины назначило Балчуна на пост главы «Украинских железных дорог» в 2016 году. Как пояснял премьер-министр Украины, Балчун должен был заняться повышением качества работы железной дороги, обновить подвижной состав и резко увеличить доходы «Укрзализныци».


До назначения Войцех Балчун был главой правления польской PKP Cargo с 2008 по 2013 год, в 2012 году был назначен председателем правления LOT Polish Airlines.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264406-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
69.4053
+0.09%
81.4298
-0.54%
1.1575
+0.14%
0.2089
+0.05%