Глава "Укрзализныци" покинул свой пост: Кабмин принял отставку

Глава правления «Укрзализныци» (ПАО «Украинская железная дорога») Войцех Балчун написал заявление об отставке. Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает Joinfo.ua.
Заявление об отставке было рассмотрено на заседании правительства и удовлетворено.
«Мы имеем факт. Факт того, что Балчун больше не является руководителем «Укрзализныци», — прокомментировал Гройсман.
Временно исполняющим обязанности руководителя назначен первый замминистра инфраструктуры Евгений Кравцов.
Правительство Украины назначило Балчуна на пост главы «Украинских железных дорог» в 2016 году. Как пояснял премьер-министр Украины, Балчун должен был заняться повышением качества работы железной дороги, обновить подвижной состав и резко увеличить доходы «Укрзализныци».
До назначения Войцех Балчун был главой правления польской PKP Cargo с 2008 по 2013 год, в 2012 году был назначен председателем правления LOT Polish Airlines.