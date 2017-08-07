Россияне восхитились необычным качеством Путина





Президент России Владимир Путин в очередной раз дал повод восхититься своей личностью. Россияне продолжают наперебой обсуждать новый информационный повод, который возник после того, как глава государства на пару дней отправился в Сибирь, где сумел порыбачить и активно отдохнуть.В первую очередь пользователи социальных сетей обратили внимание на великолепную физическую форму. А ведь российскому лидеру вовсе не 30 лет. В октябре текущего года Путину исполнится 65 лет. Однако для своего паспортного возраста Владимир Владимирович выглядит просто великолепно, поэтому ему могут по-доброму позавидовать более молодые люди.В интернете в ночь на пятое августа появились уникальные видеоролики. Речь идет о записях, представленных на сервисе YouTube, на которых Владимир Путин занимается подводной охотой.Несмотря на солидный возраст, главе государства удается поддерживать хорошую физическую форму. Многие были удивлены, что президент решился на подводный заплыв за щукой, который требует не только ловкости и сноворки, но и недюжинной силы."Самый лучшый президент в историй. Все умеет. Все может", - хвалит Путина один из комментаторов. "Настоящий мужик! Что в костюме, что с клюшкой, что с удочкой - всегда мужик!" - поддерживает другой пользователь глобальной паутины.Для непосвященных напомним еще один раз, что президент РФ Владимир Путин не так давно посетил Бурятию, где выкроил пару дней для активного отдыха. Об этом поведал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Гонялся за одной щукой два часа, никак не мог ее подстрелить, но в итоге все-таки своего добился", - заявил официальный представитель Кремля. Ранее также сообщалось, что после отдыха президент продолжил рабочий визит.

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