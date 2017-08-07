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Пойдет ли Владимир Путин на выборы 2018 года: россияне мучаются этим вопросом


Пойдет ли Владимир Путин на выборы 2018 года: россияне мучаются этим вопросом
Президент России Владимир Путин, который накануне во время рыбалки в Бурятии в очередной раз продемонстрировал свою великолепную физическую форму, среди россиян сейчас широко обсуждается в контексте предстоящих в 2018 году президентских выборов.

На текущий момент Путин на все вопросы о возможности выдвижения своей кандидатуры отвечает осторожно. В частности, несколько дней назад на предложение выдвинуться на новый президентский срок, а именно поучаствовать в предвыборной кампании, действующий глава государства заметил, что ему требуется еще немного времени, чтобы окончательно обдумать данный вопрос и принять взвешенное решение.

Политологи и эксперты теряются в догадках относительно будущего Владимира Путина в политическом плане. Но многие из них склонны считать, что президент вряд ли откажется от дальнейшего управления страной, а ежели говорить точнее - то выставит свою кандидатуру на предстоящих в начале 2018 года президентских выборах. Ведь уровень его поддержки среди населения продолжает оставаться высоким и многие россияне не поймут Путина, если он откажется от продолжения политической карьеры.

В этом контексте уточним, что побыв в Бурятии, где глава государства не только решал политические вопросы, но еще и хорошенько отдохнул, ему наверняка придется сделать выбор в плане своей карьеры. Ведь именно в этом регионе к Путину обратился 94-летний житель села Черемушки. Бурят попросил Путина, чтобы тот обязательно выдвинул свою кандидатуру на выборах, которые состоятся в 2018 году.

Президент дал пожилому человеку слово подумать над этим. "Хорошо, я подумаю, спасибо", - пообещал российский лидер, тем самым сохранив интригу по поводу полного списка кандидатов на президентских выборах в следующем году.


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