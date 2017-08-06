За пост губернатора Кировской области сразятся четыре кандидата

Источники поведали, что в субботу избирательная комиссия утвердила решение оформить в роли кандидата на пост главы области Игоря Васильева, ныне занимающего место врио губернатора. Одновременно с этим Николай Дубравин получил отказ, что связано с недостаточным числом полученных им подписей. Последние нужно взять от депутатов и, кроме того, непосредственно избирателей. Следовательно, сразиться за пост главы смогут в рамках сентябрьских выборов четыре кандидата. В число последних входят Сергей Мамаев, а также Николай Барсуков и, кроме того, Кирилл Черкасов.Чтобы претендовать на место в администрации Кировской области требовалось пройти специальный муниципальный фильтр. Последний предполагал сбор подписей 5% депутатов и лидеров местных муниципальных образований. В случае же непосредственно с самовыдвиженцами, которых было немного, потребуются еще и подписи 0,5% со стороны избирателей.

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