Кисляк рассказал о чем говорил с экс-советником Трампа Флинном

«Нам удалось пообщаться о самых простых вещах. У меня были инструкции санкции не обсуждать. В то же время, я узнал, что ФБР никогда не считало меня шпионом в период работы в США. Я просто исполнял свои обязанности в качестве российского дипломата», - рассказал Сергей Кисляк в ходе недавнего интервью.По словам бывшего посла, в своем диалоге он также затронул тему терроризма, актуального для России и США. Майкл Флинн подчеркнул, что в Штатах в настоящее время все ставки делаются именно на внутреннюю политику. Инициатива Трампа по «возрождению Америки» пока не принесла никаких плодов, однако президент намерен добиться своего. Из-за этого внешняя политика и борьба с терроризмом отошли на второй план.Кисляк отметил, что США имеют четкие цели в текущем году, и они не имеют никакого отношения к России. Ранее эксперты отмечали, что новые санкции для РФ больше относятся к Дональду Трампу, нежели к Москве.

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