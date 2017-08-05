В Сирии в налаживании отношений с Россией увидели лучший способ решения конфликта

Он отметил, что сотрудничество с РФ в кратчайшие сроки остановит военный конфликт и вернет мир на сирийскую землю. До этого возглавляемое Джербой движение согласилось стать посредником в переговорах о создании деэскалационной зоны в северной части провинции Хомс. В общей сложности в зону вошли 87 населенных пунктов, в которых проживают более 147 тысяч человек. Также в переговорах принимали участие представители России и египетское правительство.

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