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В Сирии в налаживании отношений с Россией увидели лучший способ решения конфликта

Оппозиционный сирийский политик, руководитель либерального оппозиционного блока "Завтра Сирии" Ахмед Джерба увидел в сотрудничестве с Россией лучший способ решения многолетнего конфликта в стране. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Сирии.


Он отметил, что сотрудничество с РФ в кратчайшие сроки остановит военный конфликт и вернет мир на сирийскую землю. До этого возглавляемое Джербой движение согласилось стать посредником в переговорах о создании деэскалационной зоны в северной части провинции Хомс. В общей сложности в зону вошли 87 населенных пунктов, в которых проживают более 147 тысяч человек. Также в переговорах принимали участие представители России и египетское правительство.


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