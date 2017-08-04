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Scooter пообещали "болезненные последствия" за выступление в Крыму


Scooter пообещали "болезненные последствия" за выступление в Крыму

Немецкая группа Scooter прибыла в Крым для выступления на фестивале в Севастополе. Музыканты заявляют о своем намеренном политическом нейтралитете, передает Joinfo.ua.


"Мы едем в Крым не для того, чтобы заниматься там политикой, а потому что у нас там есть фанаты", - прокомментировал ситуацию фронтмен группы Эйч Пи Бакстер в интервью немецкому изданию Bild.


В то же время посол Украины в Германии Андрей Мельник пообещал музыкантам «болезненные последствия». Об этом он написал в своем Twitter. По мнению дипломата, Scooter нелегально приехали в Крым, "В деле Scooter привлечена прокуратура Украины, уголовное дело будет иметь для Эй Пи Чи Бакстера болезненные последствия", - добавил Мельник.


Заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин ранее заявлял, что музыкантам группы грозит до 8 лет тюрьмы в случае приезда в Крым в обход украинского законодательства.




Приезд музыкантов на полуостров раскритиковала также депутат от Европарламента Ребекка Хармс, заявив, что своим поступком артисты «стали на сторону Путина».


Напомним, ранее сайт "Миротворец" разместил данные поэта и автора песен Ильи Резника из-за посещения им Крымского полуострова.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262612-news.html
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