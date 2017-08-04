Михаил Саакашвили без документов прилетел в Польшу

Не так давно Михаил Саакашвили лишился украинского гражданства, в связи с этим он не может пересекать границы стран. Однако на днях экс-президент Грузии прилетел в Польшу без документов, как ему это удалось - выясняется.
Местные издания сообщают, что на празднование годовщины Варшавского восстания был замечен Михаил Саакашвили. Политик на сцене рассказал местным жителям о сотрудничестве Грузии и Польши, также затронул тему Украины. С гостями празднования экс-глава Одесской области общался на английском языке, но его переводили на польский язык.
Ранее в сети появилась информация, что Михаил Саакашвили может стать гражданином Литвы. На данный момент этот вопрос решается парламентом страны.
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