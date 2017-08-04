Авторизация
 
  • 15:10 – Мужа королевы Великобритании похоронили заживо 
  • 15:10 – Дональд Трамп собирался сниматься в фильме ужасов? 
  • 14:44 – Еще на одной сети АЗС Красноярска подорожал бензин 
  • 14:44 – В Кемерово часть жителей останется без горячей воды на пять дней 


Михаил Саакашвили без документов прилетел в Польшу

Не так давно Михаил Саакашвили лишился украинского гражданства, в связи с этим он не может пересекать границы стран. Однако на днях экс-президент Грузии прилетел в Польшу без документов, как ему это удалось - выясняется.


Михаил Саакашвили без документов прилетел в Польшу


Местные издания сообщают, что на празднование годовщины Варшавского восстания был замечен Михаил Саакашвили. Политик на сцене рассказал местным жителям о сотрудничестве Грузии и Польши, также затронул тему Украины. С гостями празднования экс-глава Одесской области общался на английском языке, но его переводили на польский язык.

Ранее в сети появилась информация, что Михаил Саакашвили может стать гражданином Литвы. На данный момент этот вопрос решается парламентом страны.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262483-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
69.3816
+0.08%
82.4427
+0.41%
1.1501
+0.79%
0.2076
+0.63%