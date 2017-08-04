Вскрылись неизвестные факты о президенте Владимире Путине





Президент России Владимир Путин является, пожалуй, самым обсуждаемым человеком в стране. Граждане пытаются узнать разнообразные детали не только из его текущей жизни, но еще и из того временного отрезка, когда он не имел отношения к политике.Зачастую люди пытаются отыскать малоизвестные факты из жизни Владимира Путина. Правда, в этом своем стремлении они натыкаются на отсутствие внятной информации. Впрочем, некоторые почти неизвестные факты время от времени всплывают. Настала пора поговорить о них подробнее.В свежем материале мы выделили такие факты, которые не могут быть озвучены в официальной прессе из-за их в какой-то степени малозначимости для широкого гласа.Путин носит часы исключительно на правой руке. В разное время на его руке красовались такие известные люксовые марки, как Blancpain, A. Lange & Sohne, Breguet, Patek Philippe. В конце прошлого года в эфире программы "Вести" Путин объяснил, что только когда он носит часы на правой руке, заводная головка не натирает кисть.С 1985 по 1990 работал в ГДР: под прикрытием должности директора дрезденского Дома дружбы.В 1999 году вышла первая книга Путина в соавторстве с Василием Шестаковым и Алексеем Левицким по практическим занятиям дзюдо - "Учимся дзюдо с Владимиром Путиным". Как известно, глава государства является большим поклонником этого вида спорта.6 июня 2013 года в интервью телеканалу "Россия 24" Владимир и Людмила Путины объявили, что их брак фактически завершен по обоюдному решению.О Путине снято 13 фильмов: 12 документальных ("Неизвестный Путин", "Товарищ президента", "Система Путина", "55", "Стена", "Путин, Россия, Запад", "Мост над бездной", Dans la peau de Vladimir Poutine / "В коже Владимира Путина", "Настоящий Путин", "Бумажная коронация", "Поцелуй Путина", "Я, Путин. Портрет" и один художественный фильм - "Поцелуй не для прессы").

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