Путин предложил запретить следствию изымать жесткие диски

Президент считает, что можно ограничиться зарезервированной копией носителя, а изъятие лишнего может помешать работе предприятия вплоть до уплаты налогов.Помимо этого, президент считает, что бизнесменов не нужно заключать под стражу, если следствие не ведет активные действия против них.

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