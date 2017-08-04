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Путин предложил запретить следствию изымать жесткие диски

Путин предложил, наложит запрет для следственных органов связанный с изъятием жестких дисков. Об этом глава России заявил во время совещания с министрами.



Президент считает, что можно ограничиться зарезервированной копией носителя, а изъятие лишнего может помешать работе предприятия вплоть до уплаты налогов.

Помимо этого, президент считает, что бизнесменов не нужно заключать под стражу, если следствие не ведет активные действия против них.


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