Санкции против РФ сегодня: последние новости о решении Трампа

Президент США Дональд Трамп все-таки подписал скандальные санкции против России. Очень быстро он прокомментировал свое решение, заявив, что некоторые санкционные инициативы идут вразрез с конституцией США. Впрочем, отменять свое решение он пока не планирует, да и вряд ли сможет.2 августа президент США подписал ранее принятый конгрессом закон о новых экономических санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. Новые меры США затрагивают российские энергетические проекты, такие как «Северный поток-2» и «Турецкий поток».Со своей стороны включенный в закон Тегеран уже подал жалобу в Совет Безопасности ООН, заявив, что Вашингтон своими санкциями нарушил условия Совместного всеобъемлющего плана действий, который был одобрен в июле 2015 года. В Кремле отметили, что подписание президентом Трампом закона о новых санкциях против России ничего не меняет, так как сам закон был одобрен подавляющим большинством обеих палат конгресса, что означает невозможность наложения на него президентского вето.В России ограничительные меры восприняли жестко. Например, премьер-министр Дмитрий Медведев осудил это решение Трампа, сравнив новые санкции с объявлением торговой войны. «Подписание президентом США нового санкционного закона против России создает несколько последствий. Во-первых, надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией - конец. Во-вторых, России объявлена полноценная торговая война», - написал глава кабмина на своей странице в фейсбуке.Далее, премьер высказал мнение, что администрация американского лидера продемонстрировала «полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия конгрессу». По словам Медведева, Это меняет расклад сил в политических кругах США.«Что это означает для них? Американский истеблишмент вчистую переиграл Трампа. Президент не рад новым санкциям, но не мог не подписать закон. Новая санкционная тема возникла прежде всего как еще один способ поставить Трампа на место. Впереди новые заходы, конечная цель которых - отстранение его от власти. Несистемный игрок должен быть ликвидирован», - пояснил глава правительства.Он добавил, что при создании данного законопроекта интересы американского бизнеса были проигнорированы.«Политика возвысилась над прагматическим подходом. Антироссийская истерия превратилась в ключевую часть не только внешней (что было много раз), но и внутренней американской политики (а это - новелла). Санкционный режим кодифицирован и будет сохраняться десятилетиями, если не произойдет какое-то чудо», - указал руководитель камбина.Помимо этого, Медведев сравнил нынешний закон с поправкой Джексона - Вэника - нормой от 1974 года, являющейся частью Закона о торговле США. Данная поправка вводила ограничения на торговлю со странами, препятствующими выезду своих граждан за границу на ПМЖ, а также нарушающими другие права человека. Норма касалась СССР, КНР, Вьетнама и Албании.

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