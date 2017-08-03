Санкции против РФ: последние новости на сегодня





Президент США Дональд Трамп подписал принятый Конгрессом закон о расширении санкций против России. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщают агентство Bloomberg и CNN. Позже советник Трампа Келлиэнн Конуэй подтвердила подписание законопроекта.Отдельно уточняется, что Трамп подписал закон «в наказание за вмешательство [России] в выборы» президента США.Глава Белого дома Дональд Трамп вначале подписал, а затем публично раскритиковал закон об ужесточении санкций против России, Ирана и Северной Кореи. Президент США назвал закон ущербным, а его положения - нарушающими конституцию.По словам Трампа, некоторые страны своей политикой вынуждают принимать жесткие меры. Это относится к России, Ирану и КНДР. Однако документ в целом ущербен, так как конституции США противоречат решения о не признании оккупации и присоединения Абхазии, Южной Осетии, Донбасса и Крыма.Президент Соединенных Штатов Америки уверен, что такие статьи, выделены Конгрессом специально для того, чтобы лишить его конституционного права, самому решать, какие иностранные правительства и государства признавать. Далее Трамп выразил возмущение решение конгрессменов запретить главе государства своим единоличным решением снять санкции с Российской Федерации.Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объяснил, к каким последствиям для обеих стран приведут новые антироссийские санкции США. Глава правительства уверен, что с подписанием закона о санкциях США фактически объявили России торговую войну. Об этом он написал на своей странице в Facebook.«Во-первых, надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией - конец. Во-вторых, России объявлена полноценная торговая война. В-третьих, администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия Конгрессу. Это меняет расклад сил в политических кругах США", - высказался премьер.Медведев считает, что антироссийские санкции стали инструментом не только внешней, но и внутренней политики США. Принятие санкций произошло без учета интересов американского бизнеса и практически не зависело от решения президента США Дональда Трампа, уверен премьер-министр."Американский истеблишмент вчистую переиграл Трампа. Президент не рад новым санкциям, но не мог не подписать закон. Новая санкционная тема возникла прежде всего как еще один способ поставить Трампа на место. Впереди новые заходы, конечная цель которых - отстранение его от власти", - поведал Медведев.Что касается влияния санкций на российскую экономику, премьер настроен оптимистично. Санкции в целом бессмысленны, но в чем-то они пошли России на пользу.«Мы спокойно продолжим работу по развитию экономики и социальной сферы, будем заниматься замещением импорта, решать важнейшие государственные задачи, рассчитывая прежде всего на себя. Мы научились это делать за последние годы", - уточнил глава российского правительства.

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