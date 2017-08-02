СМИ: Трамп утвердил закон о санкциях против России

Согласно сведениям американских СМИ, президент США Дональд Трамп утвердил закон о санкциях против России. В частности, со ссылкой на инсайдеров Белого дома об этом сообщает издание Bloomberg.
Вчера Сара Сандерс, представитель Белого дома, подтвердила, что Трамп еще не утвердил закон о санкциях против России, КНДР и Ирана. Тем не менее, сенат США практически единогласно поддержал документ, поэтому, сообщали западные СМИ, даже если бы президент был против, на решение бы это не повлияло. Также, заверили Сандерс и вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс, Трамп намеревался подписать документ. Сегодня президент США утвердил закон.
Ранее Владимир Путин заявил, что России есть чем ответить на санкции Запада.
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