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СМИ: Трамп утвердил закон о санкциях против России

Согласно сведениям американских СМИ, президент США Дональд Трамп утвердил закон о санкциях против России. В частности, со ссылкой на инсайдеров Белого дома об этом сообщает издание Bloomberg.


СМИ: Трамп утвердил закон о санкциях против России


Вчера Сара Сандерс, представитель Белого дома, подтвердила, что Трамп еще не утвердил закон о санкциях против России, КНДР и Ирана. Тем не менее, сенат США практически единогласно поддержал документ, поэтому, сообщали западные СМИ, даже если бы президент был против, на решение бы это не повлияло. Также, заверили Сандерс и вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс, Трамп намеревался подписать документ. Сегодня президент США утвердил закон.

Ранее Владимир Путин заявил, что России есть чем ответить на санкции Запада.


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