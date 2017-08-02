Авторизация
 
  • 18:45 – ВДВ, Парк Горького, десантник напал, ударил, избил журналиста НТВ, видео, смотреть онлайн 
  • 18:45 – Koppecпoндeнт HTB пpoкoммeнтиpoвaл нaпaдeниe нa нeгo нeизвecтнoгo в Дeнь BДB 
  • 18:34 – Фотошпионы засняли на тестах новый Bentley Continental GT 
  • 18:34 – Звезды прокомментировали ситуацию с избитым в день ВДВ журналистом в Москве 


Жириновский пообещал работать в Госдуме до самой смерти

Жириновский пообещал не покидать Госдуму до самой смерти. Об этом он заявил во время общения с журналистам.



Политик также заявил о том, что готов уйти на пенсию, но только в том случае, если три оппозиционные партии объединяться в одну целую. В этом случае, он пообещал дать дорогу молодым.

В противном случае депутат не собирается уходить пообещал быть до конца вместе с новыми народными избранниками.

“Я умру вместе с вами в один день“, - сказал лидер ЛДПР.

В этом году политику исполнился 71 год. В парламенте он с 1993 года, с первого созыва.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261633-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
68.6875
+0.00%
81.4222
+0.29%
1.1338
-1.21%
0.2053
-1.72%