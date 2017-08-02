Жириновский пообещал работать в Госдуме до самой смерти

Политик также заявил о том, что готов уйти на пенсию, но только в том случае, если три оппозиционные партии объединяться в одну целую. В этом случае, он пообещал дать дорогу молодым.В противном случае депутат не собирается уходить пообещал быть до конца вместе с новыми народными избранниками.“Я умру вместе с вами в один день“, - сказал лидер ЛДПР.В этом году политику исполнился 71 год. В парламенте он с 1993 года, с первого созыва.

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