Молдавия объявила Рогозина персоной нон грата





Андрей Галбур, который является главой МИД Молдавии, выступил на заседании парламента с соответствующим предложением. В итоге его поддержало большинство чиновников в кабмине. По словам Галбура, поведение и действия Рогозина не соответствуют не только нормам этикета, но и правилам поведения официальных лиц.«Предлагаю сделать Дмитрия Рогозина персоной нон грата и не пускать его на территорию нашей страны. Его слова можно расценивать, как клевету, так как мы не имеем никакого отношения к проблемам, связанным с его визитом в Кишинев и Тирасполь», - рассказал Галбур во время совещания в правительстве.Ранее Рогозин обвинил лидера правящей партии Молдавии Владимира Плахотнюка в срыве своего визита в Кишинев и Тирасполь. По его словам, чиновник преследовал цель столкновения России с Румынией, ввиду чего решил сорвать переговоры с президентом Игорем Додоном. Рогозин отметил, что из-за данного события Кишинев потерял сотни миллионов долларов.

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