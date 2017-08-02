Молдавия объявила Рогозина персоной нон грата

Правительство Молдавии объявило вице-премьера Росси Дмитрия Рогозина персоной нон грата. Соответствующее сообщение сегодня появилось на официальном портале МИД страны.
Андрей Галбур, который является главой МИД Молдавии, выступил на заседании парламента с соответствующим предложением. В итоге его поддержало большинство чиновников в кабмине. По словам Галбура, поведение и действия Рогозина не соответствуют не только нормам этикета, но и правилам поведения официальных лиц.
«Предлагаю сделать Дмитрия Рогозина персоной нон грата и не пускать его на территорию нашей страны. Его слова можно расценивать, как клевету, так как мы не имеем никакого отношения к проблемам, связанным с его визитом в Кишинев и Тирасполь», - рассказал Галбур во время совещания в правительстве.
Ранее Рогозин обвинил лидера правящей партии Молдавии Владимира Плахотнюка в срыве своего визита в Кишинев и Тирасполь. По его словам, чиновник преследовал цель столкновения России с Румынией, ввиду чего решил сорвать переговоры с президентом Игорем Додоном. Рогозин отметил, что из-за данного события Кишинев потерял сотни миллионов долларов.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261564-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.