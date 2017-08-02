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Молдавия объявила Рогозина персоной нон грата

Правительство Молдавии объявило вице-премьера Росси Дмитрия Рогозина персоной нон грата. Соответствующее сообщение сегодня появилось на официальном портале МИД страны.


Молдавия объявила Рогозина персоной нон грата


Андрей Галбур, который является главой МИД Молдавии, выступил на заседании парламента с соответствующим предложением. В итоге его поддержало большинство чиновников в кабмине. По словам Галбура, поведение и действия Рогозина не соответствуют не только нормам этикета, но и правилам поведения официальных лиц.

«Предлагаю сделать Дмитрия Рогозина персоной нон грата и не пускать его на территорию нашей страны. Его слова можно расценивать, как клевету, так как мы не имеем никакого отношения к проблемам, связанным с его визитом в Кишинев и Тирасполь», - рассказал Галбур во время совещания в правительстве.

Ранее Рогозин обвинил лидера правящей партии Молдавии Владимира Плахотнюка в срыве своего визита в Кишинев и Тирасполь. По его словам, чиновник преследовал цель столкновения России с Румынией, ввиду чего решил сорвать переговоры с президентом Игорем Додоном. Рогозин отметил, что из-за данного события Кишинев потерял сотни миллионов долларов.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261564-news.html
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