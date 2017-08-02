Песков предложил руководствоваться данными Минобороны о гибели россиян в Сирии





По словам Пескова, только данная информация является официальной и достоверной. В то же время, независимые издания часто публикуют сведения из личных источников. Иногда в их сводки попадают не только граждане России, но и местные жители. По словам чиновника, сведения о количестве погибших в Сирии россиян следует обязательно проверять.«В настоящее время в Сирии находятся только те российские граждане, которые отправились туда в виде добровольцев. В данном случае мы не можем оказать никакого влияния на них. Прессе и независимым изданиям следует следить за публикациями Минобороны для того, чтобы публиковать только правдивые и актуальные сведения», - рассказал Дмитрий Песков.По информации от западной прессы, с начала текущего года в Сирии погибло более 40 россиян. Также издания утверждают, что примерно половина из них была кадровыми военными, а не добровольцами. В Минобороны РФ данные сведения опровергли.

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