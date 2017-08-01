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Зона свободной торговли между Украиной и Канадой: соглашение вступило в силу


Зона свободной торговли между Украиной и Канадой: соглашение вступило в силу

Сегодня, 1 августа начало действовать соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой. Переговоры на эту тему велись ни один год и закончились подписанием договора летом 2016 года, передает Joinfo.ua.


Что это значит?


Оттава отменила 98% пошлин, а Киев в свою очередь упразднил пошлины на 72% товаров. Льготы на экспорт ряда товаров будут действовать только в рамках установленных квот.


С 1 августа украинские производители смогут беспошлинно экспортировать свои товары в Канаду. Льготы распространяются на 98% товаров сельского хозяйства, машиностроительной отрасли, нефтяной промышленности и др. Экспорт ряда товаров без пошлин возможен только в рамках установленных квот. Это касается в частности экспорта мяса и зерновых.


Украина в свою очередь взяла на себя обязательства отменить пошлинные тарифы на 72% экспортируемых из Канады товаров. Речь идет о морепродуктах, рыбе, минеральной воде и др.


Пошлины на некоторые товары будут сняты постепенно, в течение трех, пяти и семи лет. На некоторые канадские товары также будут действовать квоты, к примеру, на мороженое мясо и субпродукты. Согласно договору, льготы не будут действовать на экспорт сахара.



Зона свободной торговли между Украиной и Канадой: соглашение вступило в силу

Инвестиции на будущее


По подсчетам украинского правительства, отмена ряда пошлин на канадские товары приведет к потере для госбюджета 1,2 миллиона долларов в первый год действия соглашения. Однако в Киеве надеются компенсировать потери за счет привлечения иностранных инвестиций.


Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, безвиза станет больше: Украина ведет переговоры со странами Азии и США.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261158-news.html
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