Зона свободной торговли между Украиной и Канадой: соглашение вступило в силу





Сегодня, 1 августа начало действовать соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой. Переговоры на эту тему велись ни один год и закончились подписанием договора летом 2016 года, передает Joinfo.ua.

Что это значит?

Оттава отменила 98% пошлин, а Киев в свою очередь упразднил пошлины на 72% товаров. Льготы на экспорт ряда товаров будут действовать только в рамках установленных квот.

С 1 августа украинские производители смогут беспошлинно экспортировать свои товары в Канаду. Льготы распространяются на 98% товаров сельского хозяйства, машиностроительной отрасли, нефтяной промышленности и др. Экспорт ряда товаров без пошлин возможен только в рамках установленных квот. Это касается в частности экспорта мяса и зерновых.

Украина в свою очередь взяла на себя обязательства отменить пошлинные тарифы на 72% экспортируемых из Канады товаров. Речь идет о морепродуктах, рыбе, минеральной воде и др.



Пошлины на некоторые товары будут сняты постепенно, в течение трех, пяти и семи лет. На некоторые канадские товары также будут действовать квоты, к примеру, на мороженое мясо и субпродукты. Согласно договору, льготы не будут действовать на экспорт сахара.





Инвестиции на будущее

По подсчетам украинского правительства, отмена ряда пошлин на канадские товары приведет к потере для госбюджета 1,2 миллиона долларов в первый год действия соглашения. Однако в Киеве надеются компенсировать потери за счет привлечения иностранных инвестиций.

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, безвиза станет больше: Украина ведет переговоры со странами Азии и США.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261158-news.html