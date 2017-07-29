Безумен или адекватен: какие знаки зодиака самые сумасшедшие





"Каждый по-своему с ума сходит", - гласит народная мудрость. Действительно, у каждого из нас есть свои причуды. Какие знаки зодиака обладают самыми экзотичными причудами, чьи эпатажные выходки на грани безумия, расскажут астрологи и Joinfo.ua.

Астрология как инструмент самопознания

Астрология помогает нам лучше узнать себя и окружающих. Регулярно изучающие транзиты планет астрологи предлагают нам самые разнообразные гороскопы, рассказывающие о ключевых чертах характера разных знаков зодиака. Они составили гороскоп самых везучих знаков зодиака. Определи невыносимую пятерку – самые сложные с общении знаки зодиака.

Эти знания помогают нам гармоничнее выстраивать отношения с окружающими. Зная, что ожидать от того или иного знака зодиака можно ловко избегать острых углов в общении, не создавать конфликты по пустякам.

Впрочем, конфликтов совсем избежать не удастся, поскольку каждый из нас способен на поступки, которые, как говорится, ни в какие ворота не лезут. Однако степень безумия у каждого знака варьируется от 10 до 100%. У кого какой процент сумасшествия, разбиралась Ксения Иваниченко.

Конечно, этот гороскоп шутливый, не стоит его принимать со всей серьезностью. Но в каждой шутке, как известно, только часть шутки, в основном – правда. Поэтому знания, на какие чудачества, способны разные знаки зодиака ожжётся полезным.

Овен

Уровень сумасшествия — 30 %





Представители этого знака зодиака, скорей всего, будут удивлены и разочарованы. Еще бы! Активные, упрямые Овны во всем привыкли быть впереди планеты всей, а тут всего 30% безумия. Но после непродолжительных размышлений согласятся, что так оно и есть.

Безумие Овнов в том, что они не могут и не умеют отступать. Именно о них пел Владимир Высоцкий: "Если я чего решил, то выпью обязательно".

Телец

Уровень безумия — 40 %

Рожденные под этим созвездием, как и Овны, тоже будут удивлены. Но по противоположной причине. Если Овны считают, что звезды не додали им "сумасшедшинки", то Тельцы считают наоборот, что для них переборщили. Однако звезды не ошибаются. Тельцы практичны и рациональны, более всего на свете они ценят комфортную обстановку, сытную пищу. И ради достижения этой цели будут двигаться вперед, сметая все на своем пути. "Безумные упрямцы", - скажут о них. И будут правы.

Близнецы

Уровень сумасшествия — 100 %





Представители этого знака по уровню безумия вне конкуренции. Рожденные в период с 22 мая по 21 июня легко перевернут все с ног на голову. Близнецы настолько не предсказуемы, что сами точно не знают, как поступят в следующий миг: рассмеются или рассердятся. Вечер, начаты в пафосном клубе и закончившийся на городской свалке в компании бомжей – вполне типичная ситуация для взбалмошных Близнецов.

Рак

Уровень безумия— 90 %

Чувствительные и замкнутые представители этого знака лишь немного уступают легкомысленным Близнецам. Именно о людях, рожденных под созвездием рака говорят: "в тихом омуте черти водятся". Представители этого знака, минуту назад спокойно общающиеся в с друзьями в соцсети, способны в следующий миг сорваться и умчаться. Куда их несет: в аэропорт, чтобы успеть на ближайший рейс в Амстердам, в дорогой ресторан или к любимой девушке, Раки сами не очень четко понимают. Их ведет хорошо развитая интуиция, подсказывающая, как нужно поступать здесь и сейчас.

Лев

Уровень сумасшествия — 80 %

Представителям этого знака как воздух необходимо внимание. Они его добиваются самыми разными, зачастую экстравагантными способами. Могут наговорить такого, что в здравом уме и трезвой памяти никому в голову не придет. А Львы в ответ на упреки только пожмут плечами – они сказали правду.

Кстати, насчет трезвости. Неуемные Львы не знают удержу во всем. Если любить, так королеву и с царским размахом. Если пить, то только дорогие напитки и до потери пульса.

Дева

Уровень сумасшествия — 70 %

Родившиеся в период с 22 августа — 23 сентября трудолюбивы, умны, обладают критическим мышлением. Их медом не корми, дай высказать советов и нравоучений, как и что надо делать. У них про запас всегда найдется тысяча и один рецепт выхода из сложных ситуаций. Только решения интеллектуальные Девы иногда предлагают нестандартные. Если ради блага бездомного котенка, надо будет выбросить что-то и даже кого-то из окна, они не раздумывая сделают это.

Весы

Уровень безумия — 30 %





Родившиеся под этим зодиакальным созвездием находятся в постоянном поиске гармонии. И ради того, чтобы ее достичь готовы совершать отчаянные поступки. Например, разнести в пух и прах барную стойку, потому что бармен не владеет в совершенстве искусством приготовления "Кровавой Мэри".

Впрочем, Весы редко пускают в ход кулаки. Они предпочтут поведать всему миру о несовершенстве этого недостойного бармена. Таким образом они убивают сразу двух зайцев. Изливая душу, делясь подробностями, зачастую вымышленными, об уязвившем Весы человеке, они обретают внутренне равновесие. Заодно привлекают внимание, в котором остро нуждаются. И пойдут на любое безумство, чтобы добиться его.

Скорпион

Уровень сумасшествия — 40 %

Нет на свете человека, которого бы ни разу не ужалили Скорпион. Любой, в том числе они сами может стать мишенью родившихся под этим знаком. Повышенную самокритичность окружающие нередко принимают как тягу к мазохизму. Впрочем, грань между этими явлениями необычайно тонка.

Чувствительные Скорпионы безумно ревнивы, но никогда не признаются в этом. Если узнают, что им изменили, будут мстить, подвергая жертву мучительным и продолжительным пыткам.

Стрелец

Уровень сумасшествия — 50 %

Стрельцы, обожающие шумные компании, прямо в разгар праздника могут встать и уйти. "Где логика?", - недоумевают окружающие, потому что Стрелец удалился с гулянки не ради важной встречи или причине недомогания, а вдохновленный своей идеей. Эту мысль ему срочно потребовалось реализовать, и он срочно этим занялся. Когда представитель этого знака вдохновляется какой-либо идеей, всем остальным лучше отойти в сторонку и не мешать.

Козерог

Уровень безумия — 60 %





Представители этого знака упрямы и точно знают, как надо жить. Только они решают, на каком курорте следует отдыхать, в каком банке – хранить сбережения. Джаве если у курорта и финансового учреждения сомнительная репутация, Козерогов не переубедишь. Если м что-то втемяшилось в голову, ломом не выбьешь.

Впрочем, в разного рода осмотрительные и умные Козероги попадают редко. Они трудолюбивы, нацелены на карьеру и часто занимают высокие должности. В роли руководителя Козероги превращаются в тиранов. Нет, никого понапрасну они третировать не будут. Но если решат, то этот проект, одобренный всеми, не подходит, то так и будет. И обсуждать тут нечего!

Водолей

Уровень сумасшествия — 20 %

Эксцентричный Водолей большую часть времени витает в воздушных замках. Когда доходит до реализации планов и идей, представители этого знака предпочтут остаться в стороне. Поэтому Водолеи редко совершают чудачества, потому что предпочитают больше фантазировать, чем действовать. Если совершают поступки, то преимущественно экстравагантные. Открыть дверь незнакомцу, запеть в переполненной маршрутке или пошутить в очереди – в этом весь Водолей.

Рыбы

Уровень сумасшествия — 10 %

Люди, рожденные в период с 20 февраля по 20 марта милы и обаятельны. Как правило, у них приятные манеры и мелодичный голос. Окружающие симпатизируют Рыбам еще и потому, что представители этого знака сострадательны. В ущерб собственным интересам они готовы броситься на помощь тем, кто в ней нуждаются. Они легко изменят свои планы, чтобы скрасить чей-то день. При этом еще мило извинятся за то, что заставили себя долго ждать.

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