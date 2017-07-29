Саакашвили отказался от гражданства Литвы

Саакашвили отметил, что предложение Литвы о предоставлении ему гражданства не является для него актуальным, передает Joinfo.ua.
«Я очень люблю литовцев, и они ко мне очень хорошо относятся. Моя жена голландка, я автоматически имею право на голландское гражданство – мы уже столько лет женаты. Мои дети с грузинскими паспортами также имеют голландские паспорта. Этой проблемы у меня нет», — заявил он.
Экс-президент Грузии также сказал, что ощущает себя украинцем и намерен довести до конца дело, которое он начал в Украине.
«Учитывая мои армейские годы, институтские годы и проживание в Киеве, где-то 12 лет я прожил в Украине. Я участвовал в трех революциях. Как студент я ходил на митинги Революции на граните, я был на двух Майданах. Я организовывал первый Майдан…», — добавил он.