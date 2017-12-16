Израильские СМИ сообщили, что мэр Назарета отменил празднование Рождества из-за Трампа. Мэр утверждает, что такого не говорил

Палестинцы третий день митингуют против решения Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Есть погибшие

Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля

Фото: Ehab HosariМэр Назарета Али Салам сообщил 16 декабря, что не отменял празднование Рождества в Назарете.«Сообщение об отмене празднеств в Рождество не соответствует действительности. Назарет – город мира и взаимопонимания между разными религиями и нет ничего лучшего, чтобы доказать это, как проведение такого праздника», — сказал он.The Jerusalem Post пишет, что мэра Назарета неправильно поняли, и он первоначально отменил лишь отдельные праздничные постановки, а не само празднование Рождества.Об отмене всех рождественских мероприятий в Назарете написало 14 декабря издание Times of Israel и другие израильские, а следом и мировые СМИ.По словам журналистов, мэр Назарета, мусульманин Али Салам, отменил празднование из-за того, что президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля.Назарет — третий по значимости город Израиля, в котором, согласно священным книгам, родился пророк Иисус Христос.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/303398-news.html