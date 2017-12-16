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Израильские СМИ сообщили, что мэр Назарета отменил празднование Рождества из-за Трампа. Мэр утверждает, что такого не говорил


Фото: Ehab HosariСМИ сообщили, что мэр израильского города Назарет, мусульманин Али Салам, отменил празднование Рождества из-за признания президентом США Иерусалима столицей Израиля. Али Салам утверждает, что сообщения СМИ не соответствуют действительности и в городе, который называют родиной Иисуса, все же пройдут рождественские праздники.


Мэр Назарета Али Салам сообщил 16 декабря, что не отменял празднование Рождества в Назарете.

«Сообщение об отмене празднеств в Рождество не соответствует действительности. Назарет – город мира и взаимопонимания между разными религиями и нет ничего лучшего, чтобы доказать это, как проведение такого праздника», — сказал он.

The Jerusalem Post пишет, что мэра Назарета неправильно поняли, и он первоначально отменил лишь отдельные праздничные постановки, а не само празднование Рождества.

Об отмене всех рождественских мероприятий в Назарете написало 14 декабря издание Times of Israel и другие израильские, а следом и мировые СМИ.

По словам журналистов, мэр Назарета, мусульманин Али Салам, отменил празднование из-за того, что президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля.

Назарет — третий по значимости город Израиля, в котором, согласно священным книгам, родился пророк Иисус Христос.

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