Премьер-министр объявил о начале подготовки к третьим Всемирным играм кочевников

Вторые игры кочевников. Фото: Александра ЛиПремьер-министр Сапар Исаков объявил об официальном старте подготовки к третьим Всемирным играм кочевников – они пройдут в сентябре 2018 года. На их проведение выделят 307 млн сомов, что в пять раз меньше затрат на вторые игры.
Пресс-служба аппарата правительства сообщила, что Исаков сделал свое заявление 15 декабря в госрезиденции «Ала-Арча». По словам премьера, третьи игры пройдут в сентябре 2018 года.
По мнению Исакова, «благодаря Всемирным играм кочевников нашу страну стали узнавать все больше людей на земном шаре», а традиционная конная игра «Кок-бору» даже была включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО от Кыргызстана.
«Я считаю, что это очень символично для нас потому, что именно Всемирные игры кочевников еще больше прославили этот вид этно-спорта. Мы также стремимся показать культурные аспекты и кочевой быт, то как жил кочевник, какие у него были ценности, во что он верил и к чему стремился», — сказал он.
На проведение третьих Всемирных Игр кочевников выделено 307 млн сомов. Эта сумма в пять раз меньше той, что потратили на проведение предыдущих состязаний.
Вторые Всемирные игры кочевников На вторые Игры кочевников было дано более 1,5 млрд сомов, большая часть которых ушла на строительство ипподрома в Чолпон-Ате и реконструкцию инфраструктуры.
Первые Игры кочевников прошли в 2014 году и до сих пор остаются самыми бюджетными — на них потратили чуть более 200 млн сомов.
Первые Всемирные игры кочевников Всемирные Игры кочевников — международные спортивные состязания по этническим видам спорта, которые проводятся в Кыргызстане каждые два года.
Во время игр в Кыргызстан приезжают спортсмены из Центральной Азии, Европы, СНГ, США и даже стран Африки, также страну посещают иностранные туристы.
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