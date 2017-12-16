Премьер-министр объявил о начале подготовки к третьим Всемирным играм кочевников

Фото и видео: Открытие II Всемирных игр кочевников

Фото: Открытие Всемирных игр кочевников

Вторые игры кочевников. Фото: Александра ЛиПресс-служба аппарата правительства сообщила, что Исаков сделал свое заявление 15 декабря в госрезиденции «Ала-Арча». По словам премьера, третьи игры пройдут в сентябре 2018 года.По мнению Исакова, «благодаря Всемирным играм кочевников нашу страну стали узнавать все больше людей на земном шаре», а традиционная конная игра «Кок-бору» даже была включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО от Кыргызстана.«Я считаю, что это очень символично для нас потому, что именно Всемирные игры кочевников еще больше прославили этот вид этно-спорта. Мы также стремимся показать культурные аспекты и кочевой быт, то как жил кочевник, какие у него были ценности, во что он верил и к чему стремился», — сказал он.На проведение третьих Всемирных Игр кочевников выделено 307 млн сомов. Эта сумма в пять раз меньше той, что потратили на проведение предыдущих состязаний.Вторые Всемирные игры кочевниковНа вторые Игры кочевников было дано более 1,5 млрд сомов, большая часть которых ушла на строительство ипподрома в Чолпон-Ате и реконструкцию инфраструктуры.Первые Игры кочевников прошли в 2014 году и до сих пор остаются самыми бюджетными — на них потратили чуть более 200 млн сомов.Первые Всемирные игры кочевниковВсемирные Игры кочевников — международные спортивные состязания по этническим видам спорта, которые проводятся в Кыргызстане каждые два года.Во время игр в Кыргызстан приезжают спортсмены из Центральной Азии, Европы, СНГ, США и даже стран Африки, также страну посещают иностранные туристы.

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