Кыргызский певец Омар победил в конкурсе Silk Way Star в Алматы

Фото: Гульнур СатылгановаПевец из Кыргызстана Омар победил в вокальном конкурсе Silk Way Star, который в течение трех месяцев проходил в казахском городе Алматы. В конкурсе также принимали участие исполнители из Таджикистана, Узбекистана, Турции, Азербайджана и Грузии.
В интервью изданию «Лимон» певец рассказал, что победитель этого шоу получает статус «звезды Шелкового пути».
«Я отказался от участия в предвыборных агитациях и осенних тоях, чтобы представлять родной Кыргызстан в этом международном конкурсе. Бог меня услышал, и я занял первое место», — сказал Омар.
На первом этапе участники шоу должны были спеть хиты своей страны на родном языке — Омар исполнил песню Мирбека Атабекова «Кундор жанырайт».
На втором этапе участники пели казахские песни, кыргызстанец исполнил песню Батырхана Шукенова. Всего в Silk Way Star 12 этапов, в ходе которых певцы исполняют и мировые хиты, и песни стран-участниц конкурса.
В международном музыкальном шоу Silk Way Star приняли участие исполнители из девяти стран.
Казахстан на Silk Way Star представлял Айкын Толепберген, Грузию — Таймаз Аджая, Азербайджан — певица Эфенди, Турцию — Фулин, Кыргызстан — Омар, Башкирию — Ян Лира, Татарстан — Малика, Узбекистан – Саида.
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