Кыргызский певец Омар победил в конкурсе Silk Way Star в Алматы

Стендап-комик из Кыргызстана попал в команду Руслана Белого на шоу «Открытый микрофон»

Группа «Адем» заняла шестое место в конкурсе Asia’s Got Talent

Певец Крис Браун опубликовал видео танцующего Жана Воинова в своем Инстаграме

Фото: Гульнур СатылгановаВ интервью изданию «Лимон» певец рассказал, что победитель этого шоу получает статус «звезды Шелкового пути».«Я отказался от участия в предвыборных агитациях и осенних тоях, чтобы представлять родной Кыргызстан в этом международном конкурсе. Бог меня услышал, и я занял первое место», — сказал Омар.На первом этапе участники шоу должны были спеть хиты своей страны на родном языке — Омар исполнил песню Мирбека Атабекова «Кундор жанырайт».На втором этапе участники пели казахские песни, кыргызстанец исполнил песню Батырхана Шукенова. Всего в Silk Way Star 12 этапов, в ходе которых певцы исполняют и мировые хиты, и песни стран-участниц конкурса.В международном музыкальном шоу Silk Way Star приняли участие исполнители из девяти стран.Казахстан на Silk Way Star представлял Айкын Толепберген, Грузию — Таймаз Аджая, Азербайджан — певица Эфенди, Турцию — Фулин, Кыргызстан — Омар, Башкирию — Ян Лира, Татарстан — Малика, Узбекистан – Саида.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/303277-news.html