Милиция проверяет «издевательство» над патрульными инспекторами

Видео: Патрульные милиционеры «сбежали» от активистов, которые засняли их нарушения

Исаков потребовал прекратить «издевательства» над патрульными милиционерами

Пресс-секретарь ГУВД Бишкека Адыл Оморов сообщил Kloop.kg, что пока не ясно привлекут ли молодых людей с видео к уголовной ответственности.«Милиция сейчас проводит проверку по этому видео и выясняет обстоятельства, предшествовавшие этому. Так что комментировать что-то пока не могу», — сказал он.Само видео было опубликовано на видеохостинге YouTube пользователем под ником Нурдин 2 декабря.На видео запечатлено разбирательство между водителем, который не пропустил пешехода, и патрульным.Позже к диалогу присоединяется «пешеход», которого якобы не пропустили через дорогу.Водитель, пассажир и пешеход доказывали, что патрульный должен отпустить водителя без разбирательств, и путали его в правилах дорожного движения.Премьер-министр Сапар Исаков на совещании по вопросам безопасности на дорогах 14 декабря назвал поведение героев видео «издевательством» над патрульными милиционерами и потребовал прекратить это.

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