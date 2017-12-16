Милиция проверяет «издевательство» над патрульными инспекторами

Бишкекская милиция проводит проверку по факту опубликованного в интернете видео, где трое молодых людей «издеваются» над патрульными инспекторами. Ранее за патрульных вступился премьер-министр Сапар Исаков, и потребовал прекратить «издевательства».
Пресс-секретарь ГУВД Бишкека Адыл Оморов сообщил Kloop.kg, что пока не ясно привлекут ли молодых людей с видео к уголовной ответственности.
«Милиция сейчас проводит проверку по этому видео и выясняет обстоятельства, предшествовавшие этому. Так что комментировать что-то пока не могу», — сказал он.
Само видео было опубликовано на видеохостинге YouTube пользователем под ником Нурдин 2 декабря.
На видео запечатлено разбирательство между водителем, который не пропустил пешехода, и патрульным.
Позже к диалогу присоединяется «пешеход», которого якобы не пропустили через дорогу.
Водитель, пассажир и пешеход доказывали, что патрульный должен отпустить водителя без разбирательств, и путали его в правилах дорожного движения.
Премьер-министр Сапар Исаков на совещании по вопросам безопасности на дорогах 14 декабря назвал поведение героев видео «издевательством» над патрульными милиционерами и потребовал прекратить это.
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