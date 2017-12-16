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Милиция проверяет «издевательство» над патрульными инспекторами


Бишкекская милиция проводит проверку по факту опубликованного в интернете видео, где трое молодых людей «издеваются» над патрульными инспекторами. Ранее за патрульных вступился премьер-министр Сапар Исаков, и потребовал прекратить «издевательства».


Пресс-секретарь ГУВД Бишкека Адыл Оморов сообщил Kloop.kg, что пока не ясно привлекут ли молодых людей с видео к уголовной ответственности.

«Милиция сейчас проводит проверку по этому видео и выясняет обстоятельства, предшествовавшие этому. Так что комментировать что-то пока не могу», — сказал он.





Само видео было опубликовано на видеохостинге YouTube пользователем под ником Нурдин 2 декабря.

На видео запечатлено разбирательство между водителем, который не пропустил пешехода, и патрульным.

Позже к диалогу присоединяется «пешеход», которого якобы не пропустили через дорогу.

Водитель, пассажир и пешеход доказывали, что патрульный должен отпустить водителя без разбирательств, и путали его в правилах дорожного движения.

Премьер-министр Сапар Исаков на совещании по вопросам безопасности на дорогах 14 декабря назвал поведение героев видео «издевательством» над патрульными милиционерами и потребовал прекратить это.

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