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  • 09:03 – Бишкек: Временно открыты платные муниципальные парковки у Таатана 


Бишкек: Временно открыты платные муниципальные парковки у Таатана


Фото: 24.kgДля пополнения бюджета временно открыли две платные стоянки в районе рынка «Таатан» на северо-востоке Бишкека. Стоянка обходится автолюбителям в 25 сомов в час.

Две муниципальные парковки находятся на улицах Ауэзова и Лермонтова в районе рынка «Таатан».

Как сообщили в Дирекции муниципальных рынков и стоянок, парковки открыли для пополнения городского бюджета.

«Мы решили посмотреть и проанализировать, после Нового года нанесем разметку, оснастим технически. Цены утвердил городской кенеш несколько лет назад», — цитирует чиновников издание 24.kg.

Сбор денег за муниципальные парковки в феврале 2014 года отменил экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов. Действующий мэр Албек Ибраимов решил вернуть платные парковки для борьбы с перегруженностью дорог.

«Сегодня наши люди привыкли ставить [машины] где-попало и бесплатно. Пока штраф [за неправильную парковку] не будет в два-пять раз превышать [стоимость] места, где он [автовладелец] паркуется, тогда он с удовольствием будет ставить [машину] на парковку. Допустим, если штраф будет 1000 сомов, а парковка 100 сомов», — сказал он в декабре 2016 года.

Тогда же он сообщил, что одобрил проект многоуровневой парковки при ЦУМе на 500 мест, а также парковку на 300 мест при ГУМе. Пока они так и не появились, но парковка у ЦУМа стала платной в июне 2017 года — 40 сомов в час, не считая 15 бесплатных минут.


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