Мэрия Бишкека объяснила расходы на новогоднее оформление

Мэрия потратит 15,7 млн сомов на новогоднее оформление Бишкека

Мэрия потратит 3,3 млн сомов на новогодние мероприятия в Бишкеке

Фото: Марат АбдыкалыковМэрия опубликовала отчет, в котором чиновники объяснили затраты на украшение Бишкека к Новому году — на оформление новогодней елки, площади «Ала-Тоо», а также прилегающих улиц и аллей потрачено 15 млн 580 тысяч сомов.На украшение главной елки на площади ушло 1 млн 200 тысяч сомов. Высота дерева составляет 25 метров, ее будут украшать около тысячи новогодних игрушек и около 40 тысяч светодиодных светильников. Из них 87 крупных и 150 малых каркасных украшений в виде узоров.На оформление самой площади потратили 2 млн 800 тысяч сомов. На эти деньги приобрели и оформили семь елок, два декоративных домика, 12 светящихся торшеров и конструкцию в виде цифр «2018». Кроме того, власти установили 19 декоративных инсталляций и 10 светящихся шаров.На светодиодное 3D-полотно потратили 9 млн сомов. Специально для этого проложили более 3 км сигнального и около 3,5 км электрокабелей. Работы по украшению столицы и монтаж всех конструкций обошлись властям в 2,5 млн сомов.Вице-мэр Бишкека Айгуль Рыскулова сказала, что в будущем суммы на проведение праздничных мероприятий могут быть увеличены.«Люди хотят праздника. Мы видим и европейские и другие города, как они уже в декабре полностью очищены, оформлены, создают праздничное настроение. А мы из-за нехватки средств готовим город к середине месяца», — сказала Рыскулова.12 декабря мэрия объявила тендер на проведение новогодних мероприятий на площади «Ала-Тоо». На это власти выделили 3,3 млн сомов.По запросам властей, режиссер-постановщик должен провести всего три концерта на площади «Ала-Тоо» — 15 декабря торжественно зажечь елку, а 31 декабря провести одно мероприятие утром и вечером.В обязанности режиссера войдет подготовка праздничного салюта, который будет длится не менее восьми минут, а высота залпов составит от 40 до 120 метров.В прошлом году бишкекская мэрия потратила на новогоднее оформление города около 13 млн сомов.В 2015 году бишкекские власти заявили, что затраты на новогоднее оформление города были «минимальными», потому что установленную в центре города ёлку подарило посольство Китая.В 2014 году на оформление площади потратили 2,5 млн сомов. Однако жители раскритиковали усилия городских властей из-за «некрасивой» ёлки — вместо настоящих игрушек ее украсили картонными.Новый год в 2012 году запомнился падением 23-метровой новогодней ёлки, на которую было потрачено 2 млн сомов. Тогда экс-мэр Бишкека Иса Омуркулов обвинил в падении праздничного дерева устаревший железный каркас и сильный ветер.

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