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Выборы президента России пройдут 18 марта


© РИА Новости / Алексей Куденко
Совет Федерации назначил выборы президента России на 18 марта. Первоначально они должны были пройти 11 марта, но дату перенесли для того, чтобы выборы совпали с годовщиной подписания договора о вхождении Крыма в состав России.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Постановление о дате выборов вступит в силу 18 декабря.

Действующий президент России Владимир Путин уже заявил, что пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца. Это будут его четвертые выборы на пост главы государства.

Впервые Владимир Путин занял пост президента России 7 мая 2000 года, а после баллотировался и побеждал на выборах еще два раза — в 2004 и 2012 годах.

Если Путин победит и на этих выборах, то срок его правления закончится в 2024 году, когда ему будет 71 год.

Одним из первых объявил о своем выдвижении в качестве кандидата на пост президента объявил борец с коррупцией Алексей Навальный. Оппозиционер, вероятно, не сможет принять участие в выборах из-за возбужденного уголовного дела.

Также о своем участии в выборах президента России объявили пять женщин — журналистка Ксения Собчак, певица и журналистка Екатерина Гордон, писательница Алина Витухновская, бизнесвумен Эльвира Агурбаш и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

О том, что будут участвовать в выборах заявили лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский и основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

Вероятно, не сможет принять участие в выборах и лидер движения «Артподготовка» Вячеслав Мальцев — на него возбудили уголовное дело за «Создание экстремистского сообщества».

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