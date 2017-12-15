Группа «Адем» заняла шестое место в конкурсе Asia’s Got Talent

Танцевальная группа «Адем» заняла шестое место во втором сезоне конкурса Asia’s Got Talent, который проходил в Малайзии. Первое место заняла фокусница The Sacred Riana из Индонезии.
По результатам зрительского голосования танцевальная группа «Адем», которую тренирует танцор Атай Омурзаков, заняла шестое место на конкурсе талантов в Малайзии. Всего в финале приняли участие девять конкурсантов.
Первое место на этом конкурсе заняла фокусница из Индонезии The Sacred Riana, выступающая в жанре «магия». Своими номерами она пугала зрителей и судей. Riana получила приз в 100 тысяч долларов США.
Второе место заняла танцевальная группа из Филиппин DMX Comvalenoz. Третье место занял исполнитель в стиле бумбокс Нейл Рей Гарсиа.
Группа «Адем» на первом этапе завоевала приз от жюри Golden Buzzer, который позволил ей пройти в полуфинал конкурса, минуя все этапы отбора. В финал ребята прошли благодаря поддержке зрителей.
Первый выпуск танцевального шоу Asia’s Got Talent вышел 2015 году. Шоу транслируют в 15 странах мира, а его участники борются за главный приз в 100 тысяч долларов.
Танцевальная группа «Адем» образовалась в 2014 году под руководством танцора Атая Омурзакова.
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