Генпрокуратура: Милиционер обвиняется в пытках подростка, дело передано в суд

Иллюстративное фотоПрокуратура Ноокенского района Джалал-Абадской области передала в суд дело против начальника поселковой милиции, который обвиняется в пытках подростка. По данным следствия, несовершеннолетний мальчик частично лишился слуха из-за пыток.
Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что направлено в суд дело в отношении начальника отделения милиции села Бургонду.
По данным следствия, милиционер задержал подростка, который предположительно участвовал в драке 11 июля 2017 года. Одного из участников драки ранили ножом.
«С целью получения признательных показаний по факту хулиганства милиционер подверг подростка пыткам и незаконно продержал его в отделении в течение восьми часов», — говорится в сообщении прокуратуры.
Медэксперты оценили, телесные повреждения, которые получил подросток, как менее тяжкий вред здоровью.
«В результате насилий потерпевший частично лишился слуха», — сообщила прокуратура.
В отношении начальника поселкового отделения милиции 24 июля возбудили уголовное дело по статьям «Пытка, совершенная в отношении несовершеннолетнего» и «Умышленное причинение менее тяжкого вреда».
Соавтор: Мадлен Сапаралиева
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