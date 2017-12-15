Генпрокуратура: Милиционер обвиняется в пытках подростка, дело передано в суд

Верховный суд приговорил трех милиционеров из Нарынской области к реальным срокам за пытки

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Иллюстративное фотоПресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что направлено в суд дело в отношении начальника отделения милиции села Бургонду.По данным следствия, милиционер задержал подростка, который предположительно участвовал в драке 11 июля 2017 года. Одного из участников драки ранили ножом.«С целью получения признательных показаний по факту хулиганства милиционер подверг подростка пыткам и незаконно продержал его в отделении в течение восьми часов», — говорится в сообщении прокуратуры.Медэксперты оценили, телесные повреждения, которые получил подросток, как менее тяжкий вред здоровью.«В результате насилий потерпевший частично лишился слуха», — сообщила прокуратура.В отношении начальника поселкового отделения милиции 24 июля возбудили уголовное дело по статьям «Пытка, совершенная в отношении несовершеннолетнего» и «Умышленное причинение менее тяжкого вреда».

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