ГКНБ взял показания у автора расследования о «Самаре»

Расследование о «Самаре»

Тухватшин давал показания следованию Госкомитета нацбезопасности в течение трех часов. Журналист сказал, что следователь не оказывал на него никакого давления во время беседы.«В основном я рассказывал про логическую структуру доказательств журналистов Kloop.kg по “Самаре”. Следователь спрашивал, почему мы считаем, что “Самара” была расположена на серверах ГРС. Я пересказал всю нашу статью и нарисовал схему», — сказал он.По его словам, следователя интересовало, повлияла ли «Самара» на результаты президентских выборов, которые прошли в Кыргызстане 15 октября.«Я объяснил, что “Самара” повлияла на эффективность избирательной кампании [нового президента Кыргызстана] Сооронбая Жээнбекова, но на сам подсчет голосов, насколько мы можем судить, система не повлияла», — сказал он.Тухватшин сказал, что следователя также волновало, почему авторы расследования предлагали программисту Государственной регистрационной службы (ГРС) выехать за пределы Кыргызстана.«Я объяснил, что нашим приоритетом является безопасность наших источников, и, если источник всерьез опасается за свою жизнь, мы можем предложить вывезти его из Кыргызстана. Но программист ГРС опроверг свою связь с “Самарой”. После того, как мы взяли у него интервью, мы больше не контактировали с ним», — сказал Тухватшин.Повестка от ГКНБ пришла журналисту 14 декабря. Ее принесли в офис Kloop.kg сразу после пресс-конференции, на которой сотрудник ГРС заявил, что Госкомитет нацбезопасности проверит издание из-за «нездорового интереса» вокруг «Самары».Впервые об интересе ГКНБ к Kloop.kg в связи с расследованием о «Самаре» стало известно от экс-президента Алмазбека Атамбаева на его прощальной пресс-конференции 20 ноября. Тогда он назвал проведенное журналистское расследование и его итоги «провокацией».«Товарищи из “клопа”, там уже ГКНБ занимается. И там связь вылезет совсем не с Сооронбаем Жээнбековым, а скорее в вашу сторону пойдет, вот увидите», — заявил он.Редакция Kloop.kg 26 октября опубликовала расследование, в котором доказала, что целый месяц на одном из правительственных серверов Кыргызстана содержался негосударственный сайт samara.kg, собиравший информацию о личных данных избирателей.На сайте находилась информация об избирательных участках, ФИО, ИНН и номерах паспортов кыргызстанцев. Доступ к стороннему сайту на правительственном сервере мог серьезно облегчить ход предвыборной кампании на прошедших выборах, а также ставил под угрозу безопасность личных данных граждан Кыргызстана.После публикации расследования ГРС потребовала выпустить опровержение, заявив, что по итогам проведенной проверки «никакой частный сайт не содержался на государственных серверах», и «специалисты не нашли следов внешнего воздействия на работу веб-сервера» ГРС.В свою очередь, авторы расследования заявили, что изначально они и не писали об атаке на сервера ГРС, и своим ответом ГРС подтвердила возможность того, что работа «Самары» могла быть обеспечена их собственными сотрудниками. Авторы призвали ГКНБ, МВД и Генпрокуратуру провести собственное расследование в отношении ГРС.

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