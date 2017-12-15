Отца братьев Азимовых отправят из России в Кыргызстан



Московская полиция задержала отца братьев Азимовых, обвиняемых в организации питерского теракта



Human Rights Watch призвала Кыргызстан расследовать вывоз Акрама Азимова из Оша в Россию



«Пытали током, лишали еды». Как Акрама Азимова заставляли признаться в причастности к питерскому теракту



В пресс-службе Министерства иностранных дел опровергли ранее появившуюся информацию о том, что Ахрала Азимова задержала московская полиция.По данным пресс-службы ведомства, Азимова-старшего вызвали в ФСБ России, чтобы уведомить его об аннулировании гражданства.«Он должен покинуть территорию России. Посольство Кыргызстана в Москве выдало Азимову свидетельство о возвращении на родину. В ближайшее время он прилетит в Кыргызстан», — сообщает МИД.Согласно информации посольства, у Ахрала Азимова сохранилось кыргызское гражданство.О задержании Азимова сообщил 14 декабря его младший сын, который проживает в Кыргызстане.Власти России обвиняют братьев Аброра и Акрама Азимовых в организации теракта в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года. Азимовы — уроженцы Кыргызстана.Сами Азимовы отрицают свою причастность к теракту. Аброр Азимов, который изначально признал свою вину, позже отказался от показаний.Адвокаты обвиняемых заявили, что их подзащитных пытали с целью получения признаний. Даже после того, как Азимовы заявили о пытках, один из братьев «был вынужден» отозвать свою жалобу — по мнению адвоката, на него надавили сотрудники ФСБ.В правозащитной организации Human Rights Watch призвали власти России к детальному расследованию теракта, а не давлению на обвиняемых и их юристов.Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 года. Взрыв унес жизни 16 человек, еще более 100 пострадали. Следствие считает исполнителем теракта погибшего во время взрыва Акбаржона Джалилова, который родился в Кыргызстане.

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