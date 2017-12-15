Казахстан: Суд обязал шахтеров приостановить забастовку

Казахские горняки заперлись в шахтах, протестуя против низких зарплат

Шахтер под землей. Фото иллюстративноеШахтинский городской суд 14 декабря удовлетворил требования компании «АрселорМиттал Темиртау» о том, что горняки шахт «Казахстанская», «Шахтинская», «имени Ленина», «Тентекская» должны приостановить забастовку.Суд постановил, что такое решение принято «с целью предотвращения» угроз жизни и здоровью шахтеров.Издание Tengrinews сообщает, что протестовавших горняков не будут наказывать или подвергать санкциям. Горняки начали подниматься на поверхность после встречи с акимом Карагандинской области Ерланом Кошановым и директором компании «АрселорМиттал Темиртау» Вадимом Басиным.Компания увеличит заработную плату горняков на 30 процентов, а также выплатит им единовременную премию. Кроме того, прокурор города Шахтинск гарантировал шахтерам, что уголовного преследования за протесты по отношению к ним не будет. Он пообещал оказать горнякам правовую помощь.Более 600 человек отказались выходить из шахт 11 декабря из-за низких зарплат.Шахтеры отказались прекращать акцию протеста, пока компания не повысит зарплаты на 100 процентов всем работникам.Кроме того, они потребовали, чтобы им позволили выходить на пенсию с 50 лет, оплачивали больничный лист и увеличили количество путевок в дома отдыха и санатории.Представители «АрселорМиттал Темиртау» вели переговоры с шахтерами и готовили новый контракт с учетом их требований.

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