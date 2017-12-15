СДПК собирается выразить недоверие омбудсмену

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Кубат ОторбаевДепутаты фракции СДПК собирались рассмотреть отчет омбудсмена на заседании 15 декабря. Однако Оторбаев на заседании не появился.Лидер парламентской фракции Иса Омуркулов заявил, что это не первый случай, когда омбудсмен пропускает заседания, где должны изучить его отчет.«Вопрос уже тянется полгода. По каким-то причинам он игнорирует заседания фракции. Он не приходит, но неизвестны причины этого. Какие будут предложения?» — сказал Омуркулов.Иса ОмуркуловЕго однопартиец Мурадыл Мадеминов сказал, что Оторбаев должен был представить свой отчет до 1 апреля. Мадеминов предложил выразить Оторбаеву недоверие.«С 1 апреля он месяцами ходит на больничных. Есть справки? Если он не может исполнять свои обязанности по состоянию здоровья по полгода, по 8 месяцев, то ему нужно освободить место. На его место должен прийти другой кандидат, который готов работать», — сказал Мадеминов.Депутат Рыскелди Момбеков заявил, что Оторбаев неуважительно относится к фракции, пропуская заседания уже восемь месяцев.Ирина КарамушкинаОднако депутат Ирина Карамушкина назвала Оторобаева «одним из лучших» омбудсменов и заявила, что он «хорошо выполняет» свои профессиональные обязанности.«Я не могу понять, почему он не появился и почему игнорирует. Это надо выяснить, но защита прав граждан — очень тяжелая задача. […] Я понимаю, что нам не очень приятно, что он не приходит, не отчитывается, хотя у него есть заместители, целый аппарат. К нему, конечно, есть вопросы и нужно применить административные процедуры», — сказала Карамушкина.По итогам голосования, фракция признала ежегодный отчет омбудсмена неудовлетворительным. Согласно закону, если парламент признает отчет омубудсмена неудовлетоврительным, то его могут уволить.Редакции не удалось связаться с Оторбаевым. В приемной омбудсмена сказали, что он не вышел на работу по болезни.Парламент назначил Оторбаева на должность омбудсмена 30 декабря 2016 года. Оторбаева выдвигали на этот пост фракции «Кыргызстан» и СДПК.

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