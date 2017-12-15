Прокуратура передала в суд дело Адиева, который пнул своего двухлетнего сына





Бишкек: Задержан мужчина, пнувший ребенка в живот

«Видео смонтировано»: Пнувший ребенка мужчина не признает вину

Мужчину, который пнул своего ребенка, не лишат родительских прав

АкипрессПрокуратура Октябрьского района направила дело Бариера Адиева в суд 11 декабря.Изначально против Адиева возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», однако по завершению следствия к обвинению добавили статью «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».Сейчас мужчина отбывает двухмесячный срок предварительного заключения в изоляторе.Мать ребенка забрала заявление из милиции и отказалась лишать супруга родительских прав. Она сказала, что ребенку «не причинен вред» и он скучает по отцу.Адиева задержали 2 декабря после того, как в соцсетях распространилось видео, в котором он пнул ребенка, лежавшего на земле.http://static.bulbul.kg/mp4/2/52842.b0900c633b9d28af454dd1a69d9e556d.720.mp4Мужчина свою вину не признал и сказал, что видео с избиением — монтаж. В Минздраве сообщили, что ребенок получил ушиб.Адиев работал заместителем начальника Сокулукского госрегистра. После инцидента его уволили.

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