У «Пятого канала» сменится руководство

Национализация «Пятого канала»



«Пятый канал» был окончательно национализирован в 2011 году, через год после смены власти в Кыргызстане, в результате которой был свергнут президент Курманбек Бакиев.



Роза Отунбаева, занимавшая должность президента Кыргызстана, была против национализации. Однако парламент большинством голосов сделал телеканал государственным



«Пятый канал» появился в диапазоне закрытого канала КООРТ вскоре после свержения первого президента Аскара Акаева в 2005 году.



Генеральным директором канала до 2009 года являлась экс-депутат парламента Оксана Малеванная, позже перешедшая работать в правительство второго президента Курманбека Бакиева.



Считалось, что семья Бакиевых имела фактический контроль над телеканалом, что стало причиной разговоров о его возможной национализации после революции 2010 года.



Сейчас телеканал вещает на всю страну и является одним из крупнейших в Кыргызстане.



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Бердникова сказал в интервью изданию «Спутник», что решение о назначении нового руководства будет принимать Фонд по управлению госимуществом.«Я написала заявление об уходе по собственному желанию, но остаюсь здесь до конца декабря. Потом эту должность займет новое руководство. Кто станет директором канала — пока неизвестно. Решение о назначении будет принимать Фонд управления государственным имуществом совместно с юридическим учредителем “Пятого канала”», — сказала она.Дмитрий Ложников написал в своем фейсбуке, что уходит с телеканала после 11 лет работы.«Мы многое сделали, еще больше не сделали. Мы помогли очень многим людям, и еще большим не смогли помочь. Мы как могли служили государству и людям. Нас обвиняли… пусть. Главным ориентиром для нас всегда были Кыргызстан и его народ. Что могли, что было в наших силах сделали для этого. […] “Пятый канал” останется в моем сердце. Я ухожу с гордостью за него», — написал в своем фейсбуке Дмитрий Ложников.В ноябре этого года, депутат от правящей партии Дастан Бекешев предложил продать «Пятый канал», потому он «так и не стал ни юридически, ни фактически парламентским телеканалом».Сейчас парламентские заседания освещает телеканал «Пирамида», который национализировали после революции 2010 года.

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