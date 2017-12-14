Московская полиция задержала отца братьев Азимовых, обвиняемых в организации питерского теракта



Human Rights Watch призвала Кыргызстан расследовать вывоз Акрама Азимова из Оша в Россию



Адвоката Акрама Азимова «незаконно» продержали в СИЗО после свидания с ее подзащитным



«Пытали током, лишали еды». Как Акрама Азимова заставляли признаться в причастности к питерскому теракту



Адвокат: ФСБ заставила Аброра Азимова отказаться от жалоб на пытки в «секретной тюрьме»



Сын Ахрала Билол Азимов сказал в интервью журналисту Kloop.kg, что о задержании ему сообщил сам отец по WhatsApp.«Подробностей я еще не знаю, отец написал, что его задержали в Москве. Он находится в Кунцевском ОВД. Причин не объяснили, мы ждем новостей от адвокатов», — сказал он.Билол Азимов считает, что причиной его задержания могло стать общение отца с журналистами, которым он рассказывал о невиновности своих сыновей и применении пыток к ним.В Кунцевском отделе милиции задержание Ахрала Азимова подтвердили, но причину назвать отказались.Власти России обвиняют братьев Аброра и Акрама Азимовых в организации теракта в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года. Азимовы — уроженцы Кыргызстана.После предъявления обвинений отец братьев снял видеообращение, в котором попросил наказать тех, кто «мучает» его детей.«На голову надели мешок и заставляли признаваться в тех делах, которые они не совершали. После таких пыток всякий признается во всем, чего он не совершал» — сказал он.Аброр Азимов утверждает, что его задержали 4 апреля, однако официально ФСБ объявило о его задержании только 17 апреля. Акрама официально задержали 19 апреля, но его родственники говорят, что еще 15 апреля его вывезли из ошской больницы сотрудники ГКНБ и отправили в Москву.Сами Азимовы отрицают свою причастность к теракту. Аброр Азимов, который изначально признал свою вину, позже отказался от показаний.Адвокаты обвиняемых заявили, что их подзащитных пытали с целью получения признаний. Даже после того, как Азимовы заявили о пытках, один из братьев «был вынужден» отозвать свою жалобу — по мнению адвоката, на него надавили сотрудники ФСБ.Суд лишил гражданства обоих Азимовых, их отца и членов семьи. В правозащитной организации Human Rights Watch осудили подобное решение и призвали власти России к детальному расследованию теракта, а не давлению на обвиняемых и их юристов.Правозащитники также призвали расследовать то, как Акрам Азимов попал в Москву и кто вывез его из больницы города Ош.Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 года. Взрыв унес жизни 16 человек, еще более 100 пострадали. Следствие считает исполнителем теракта погибшего во время взрыва Акбаржона Джалилова, который родился в Кыргызстане.Оба брата утверждают, что их задержание было «инсценировкой».

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