Казахстан: Кыргызского офицера приговорили к шести месяцам лишения свободы за «хранение наркотиков»

Пограничники Казахстана задержали кыргызского офицера за «хранение наркотиков»

Казахстан: Суд арестовал на месяц кыргызского офицера за «хранение наркотиков»

По информации «АКИпресс», Кордайский районный суд осудил кыргызского офицера на шесть месяцев тюрьмы и оштрафовал на сумму более 94 тысяч сомов за «хранение наркотиков без цели сбыта и контрабанду».Адвокат кыргызстанца обжаловал приговор.Подполковника сухопутных войск Кыргызстана задержали 15 октября на контрольно-пропускном пункте «Ак-Жол» («Кордай») на кыргызско-казахской границе — у него нашли 1,5 грамма гашиша.«АКИпресс» утверждает, что подполковник входил в военную группу, которая ехала на совместные учения Организации договора о коллективной безопасности.В октябре Генштаб обещал провести внутреннее расследование по факту ареста кыргызского подполковника за хранение наркотиков.

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