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Мужчину, который пнул своего ребенка, не лишат родительских прав


Мужчину, который пнул своего ребенка, не лишат родительских прав

АкипрессЗадержанного мужчину, пнувшего ребенка живот, не будут лишать родительских прав — мать мальчика отозвала свое заявление. По ее словам, ребенку «не причинен вред» и он скучает по отцу.

Начальница управления социальной защиты Октябрьского района Бишкека Рейна Султанмуратова заявила, что Бариера Адиева, который пнул в живот своего сына на прогулке, не лишат родительских прав.

Султанмуратова сказала, что мать мальчика забрала свое заявление. Она объяснила свое решение тем, что сыну «не причинен вред» и ребенок скучает по отцу.

Изначально мать ребенка сообщила, что собирается лишить супруга родительских прав.

Адиева задержали 2 декабря после того, как в соцсетях распространилось видео, в котором он пнул ребенка, лежавшего на земле.

Этот инцидент вызвал общественный резонанс и Адиева поместили в изолятор. Против него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Ему грозит до пяти лет лишения свободы, если суд признает его виновным.

Сам Адиев свою вину не признал и сказал, что видео с избиением — монтаж. В Минздраве сообщили, что ребенок получил ушиб.

Адиев работал заместителем начальника Сокулукского госрегистра. После инцидента его уволили.

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