Мужчину, который пнул своего ребенка, не лишат родительских прав







Мужчину, пнувшего двухлетнего сына, водворили в СИЗО на два месяца



Милиция возбудила уголовное дело на мужчину, пнувшего ребенка в живот



Мужчина, пнувший ребенка — сотрудник ГРС. Его уволят



«Видео смонтировано»: Пнувший ребенка мужчина не признает вину



АкипрессНачальница управления социальной защиты Октябрьского района Бишкека Рейна Султанмуратова заявила, что Бариера Адиева, который пнул в живот своего сына на прогулке, не лишат родительских прав.Султанмуратова сказала, что мать мальчика забрала свое заявление. Она объяснила свое решение тем, что сыну «не причинен вред» и ребенок скучает по отцу.Изначально мать ребенка сообщила, что собирается лишить супруга родительских прав.Адиева задержали 2 декабря после того, как в соцсетях распространилось видео, в котором он пнул ребенка, лежавшего на земле.Этот инцидент вызвал общественный резонанс и Адиева поместили в изолятор. Против него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Ему грозит до пяти лет лишения свободы, если суд признает его виновным.Сам Адиев свою вину не признал и сказал, что видео с избиением — монтаж. В Минздраве сообщили, что ребенок получил ушиб.Адиев работал заместителем начальника Сокулукского госрегистра. После инцидента его уволили.

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