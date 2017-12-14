Россия: Уроженца Кыргызстана осудили на пять лет за вербовку в ИГИЛ



Россия: При попытке примкнуть к ИГИЛ задержан кыргызстанец



Спецслужбы России: Кыргызстанец пытался выехать в ИГИЛ из Алтая



Россия: Уроженец Кыргызстана приговорен к шести годам тюрьмы за вербовку в ИГИЛ



Судья объяснил после оглашения приговора, что Абдыраимову назначили «самое минимальное наказание, возможное по закону». Следствие просило для него шесть лет лишения свободы.Обвиняемый признал свою вину в том, что с июля 2015 года по апрель 2017 в Санкт-Петербурге он завербовал в Исламское государство двоих уроженцев Средней Азии.По словам его адвоката Виталия Фоменко, Абдыраимов начал контактировать с террористами после того, как у него умерла жена.«Люди, исповедующие данную религию (ислам — прим. редакции), встречаются в определённых местах, в частности в мечетях, и там в том числе находятся разного рода злодеи, которые могут воспользоваться такими ситуациями», — сказал юрист.Следствие утверждает, что осужденный смог завербовать двух человек, которые через Турцию добрались до подконтрольных ИГИЛ территорий, а затем один из них вернулся в Россию.14 декабря депутаты Госдумы одобрили законопроект, ужесточающий наказание за вербовку террористов. В Уголовный кодекс России внесли новое понятие — «пропаганда терроризма».Теперь вербовщикам может грозить тюремное заключение от 8 лет до пожизненного заключения.

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