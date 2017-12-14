Сестра заместителя полпреда Иссык-Кульской области погибла в аварии



Вице-премьер-министр Темир Джумакадыров погиб в автокатастрофе



Авария произошла 13 декабря на автотрассе в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области. По словам очевидцев, автомобиль «Хёндэ Портер» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Хондой Степвагон».«“Портер” полностью снес левую часть “Хонды”. Мы вышли из машины и обнаружили, что сидящая ближе к двери женщина лежит на земле окровавленная. Вытащили остальных пассажиров. Вызвали скорую сразу, но она приехала очень поздно», — сказал пассажир «Хонды» Жениш Садабаев.В пресс-службе полномочного представителя по Иссык-Кульской области сообщили, что в результате аварии погибла 60-летняя сестра заместителя полпреда Иссык-Кульской области Эльмиры Усеновой.Погибшая была главой группы семейных врачей в селе Саруу Джети-Огузского района Иссык-Кульской области. Также пострадали четыре человека, включая семимесячного ребенка.

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