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Сестра заместителя полпреда Иссык-Кульской области погибла в аварии


Заместитель полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области Эльмира Усенова потеряла сестру в автомобильной аварии. В катастрофе также пострадали четыре человека, включая семимесячного ребенка.

Авария произошла 13 декабря на автотрассе в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области. По словам очевидцев, автомобиль «Хёндэ Портер» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Хондой Степвагон».

«“Портер” полностью снес левую часть “Хонды”. Мы вышли из машины и обнаружили, что сидящая ближе к двери женщина лежит на земле окровавленная. Вытащили остальных пассажиров. Вызвали скорую сразу, но она приехала очень поздно», — сказал пассажир «Хонды» Жениш Садабаев.

В пресс-службе полномочного представителя по Иссык-Кульской области сообщили, что в результате аварии погибла 60-летняя сестра заместителя полпреда Иссык-Кульской области Эльмиры Усеновой.

Погибшая была главой группы семейных врачей в селе Саруу Джети-Огузского района Иссык-Кульской области. Также пострадали четыре человека, включая семимесячного ребенка.

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Иллюстративное фото.


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