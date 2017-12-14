Исаков потребовал прекратить «издевательства» над патрульными милиционерами



Видео: Патрульные милиционеры «сбежали» от активистов, которые засняли их нарушения



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Исаков на совещании по вопросам безопасности на дорогах потребовал, чтобы чиновники не допускали «издевательств» над патрульными милиционерами, потому что они представители власти.«Я увидел печальную картину. Сотрудник ГАИ останавливает водителя автомашины, а он начинает его снимать на камеру, они над ним просто измываются.[…] Они начали измываться над ним [сотрудником ГАИ], над представителем власти по полной программе, и он, бедный, ничего не смог сказать, просто ушел», — сказал он.При этом премьер-министр добавил, что много нарушений в работе совершают сами сотрудники патрульной милиции.Дорожный активист Айбек Баратов сказал журналисту Kloop.kg, что водители должны снимать на камеру происходящее после остановки, чтобы защитить себя.«Я считаю, что в обязательном порядке, как только останавливают на дороге, то нужно снимать эту ситуацию. Очень часто обвиняют в том, чего водитель не совершал. Конечно, нельзя всех под одну гребенку. Я считаю, что все люди разные, в том числе сотрудники патрульной милиции», — сказал Баратов.Сам Баратов и другой дорожный активист Болот Ибрагимов неоднократно публиковали видеоролики, где запечатлено, как патрульные милиционеры нарушают правила дорожного движения.Активисты добиваются того, чтобы милиционеры, нарушившие законы, были наказаны.

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