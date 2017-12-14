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Жээнбеков назвал Узбекистан «стратегическим партнером»


Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Фото: Пресс-служба президента КыргызстанаПрезидент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков во время встречи со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте заявил, что Узбекистан «превратился из дружественной страны в стратегического партнера».

Жээнбеков находится в Узбекистане с двухдневным визитом. Президент Кыргызстана после переговоров с президентом Узбекистана заявил, что позиции стран совпадают по многим вопросам.

«Если раньше мы были дружественными странами, то теперь стали и стратегическими партнерами […] Основным итогом наших переговоров стало проявление единства мнений о необходимости дальнейшего развития и укрепления кыргызско-узбекских отношений, основанных на добрососедстве и традиционной дружбе», — заявил Жээнбеков.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сказал, что кыргызстанцы сделали правильный выбор, проголосовав за Жээнбекова. Он добавил, что между у народов Кыргызстана и Узбекистана «общее прошлое и общее будущее».

«Сооронбай Шарипович близок к народу, к земле. Именно такой человек способен понимать и решать проблемы народа. Когда народ Кыргызстана голосовал за Сооронбая Шариповича, то и народ Узбекистана выбрал его», — сказал Мирзиёев.

Мирзиёев отметил важность того, что Жээнбеков совершил один из своих первых визитов в качестве президента именно в Узбекистан.

«Для нас Кыргызстан является самым близким и дорогим соседом. Сегодня исторический день для наших двух государств. И этот год также был историческим, за один год мы встречались три раза на самом высоком уровне», — сказал он.

До этого Жээнбеков называл «стратегическим партнером» только Россию. Именно в Россию он совершил свой первый визит в качестве президента.

Кыргызско-узбекские отношения начали улучшаться после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова в сентябре 2016 года.

Новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв приезжал в Кыргызстан через год после смерти Каримова, когда страну возглавлял Алмазбек Атамбаев.

Стороны уже подписали документ о согласовании более 80 процентов границ между двумя странами, а также договорились о совместном строительстве Кабмар-Атинской ГЭС-1.

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